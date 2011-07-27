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Владимир Быстров
Новости
Владимир Быстров - новости
Завершил карьеру
31 января 1984 (42), Луга
#34 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Россия
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Публикации
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
28 августа
1
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
10 августа
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
9 августа
13
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Быстров прокомментировал трансфер Даку в «Спартак»
2 августа
8
Быстров одним словом описал поведение Соболева
28 июля
4
Быстров – об усилении «Спартака»: «Есть парочка хороших инвалидов»
28 июля
9
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
28 июля
5
Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»
27 июля
11
Мнение Быстрова о чемпионских перспективах «Спартака»
24 июля
3
Быстров назвал клуб, который станет чемпионом в новом сезоне РПЛ
24 июля
8
«Ход свиньей не удался»: Быстров – об отказе «Спартаку» в переигровке матча с «Зенитом»
23 июля
21
Быстров шокирован решением КДК вызвать Соболева
23 июля
22
Быстров раскритиковал игру «Зенита», назвав ее унылой
22 июля
6
Быстров сказал, кто решит исход финала ЧМ-2026
18 июля
1
Быстров сказал, за кого будет болеть в матче «Зенита» и «Спартака»
17 июля
1
Быстров объяснил, почему Аргентина пройдет Англию в полуфинале ЧМ-2026
15 июля
10
Быстров спрогнозировал победителя ЧМ-2026
14 июля
3
Быстров назвал главного фаворита ЧМ-2026
8 июля
3
Быстров заявил о наличии коррупции в ФИФА: «На эту ситуацию смешно смотреть»
6 июля
1
Быстров: «Судьи тащат Роналду на чемпионате мира»
5 июля
13
Быстров ответил, нужен ли Тюкавин «Зениту»
5 июля
4
Быстров объяснил, почему ему не нравится ЧМ-2026
3 июля
18
Быстров высказался о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»
3 июля
2
Быстров прокомментировал новое опоздание Вендела
23 июня
8
Быстров – ван дер Ваарту: «Ну и пошел он на хрен»
4 июня
Быстров высмеял продление контракта «Зенита» с Ерохиным
4 июня
8
Быстров отреагировал на продление контракта Акинфеева с ЦСКА
3 июня
4
Быстров сформулировал, как Сафонов выиграл для «ПСЖ» серию пенальти в финале ЛЧ
31 мая
21
Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»
31 мая
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