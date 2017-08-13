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    Владимир Быстров - статистика

    Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Быстров
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Луга
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1984 (39 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тосно 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2017 Был в запасе Тосно (Тосно) 1:3 Локомотив (Москва)
    01.12.2017 Был в запасе ЦСКА (Москва) 6:0 Тосно (Тосно)
    25.11.2017 1' -46' Тосно (Тосно) 3:2 Арсенал (Тула)
    19.11.2017 55' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 5:0 Тосно (Тосно)
    30.09.2017 1' -61' Тосно (Тосно) 1:0 Ахмат (Грозный)
    24.09.2017 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 3:1 Тосно (Тосно)
    17.09.2017 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:2 Спартак (Москва)
    09.09.2017 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:2 Анжи (Махачкала)
    18.08.2017 Был в запасе Тосно (Тосно) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    13.08.2017 Был в запасе Локомотив (Москва) 0:2 Тосно (Тосно)
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