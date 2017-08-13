|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тосно
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2017
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|1:3
|Локомотив (Москва)
|01.12.2017
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|6:0
|Тосно (Тосно)
|25.11.2017
|1' -46'
|Тосно (Тосно)
|3:2
|Арсенал (Тула)
|19.11.2017
|55' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|5:0
|Тосно (Тосно)
|30.09.2017
|1' -61'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|3:1
|Тосно (Тосно)
|17.09.2017
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:2
|Спартак (Москва)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|2:2
|Анжи (Махачкала)
|18.08.2017
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|0:2
|Тосно (Тосно)