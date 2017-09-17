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РПЛ 2026/2027
Тосно - Спартак
Тосно - Спартак: обзор матча 17 сентября 2017
Тосно
17.09.2017, воскресенье, 13:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
86'
Е. Марков
90'
А. Заболотный
35'
Г. Джикия
63'
М. Пашалич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Спартак
ГОЛ! 2:2!
А. Заболотный
Пас отдал
Р. Дугалич
90'
ГОЛ! 1:2!
Е. Марков
86'
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Полетанович
84'
77'
Желтая карточка
М. Петкович
76'
Замена
И. Попов
️️️️
П. Роша
69'
Желтая карточка
К. Промес
67'
Желтая карточка
А. Самедов
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
К. Промес
Замена
Н. Труйич
️️️️
Р. Мирзов
61'
59'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
Г. Тигиев
56'
Травма
Г. Тигиев
36'
Замена
К. Промес
️️️️
С. Таски
35'
ГОЛ! 0:1!
Г. Джикия
Замена
А. Буйволов
️️️️
М. Палиенко
33'
Красная карточка
В. Шахов
29'
18'
Желтая карточка
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
53
Ян Казаев
ОП
4
Марко Полетанович
ОП
99
Максим Палиенко
АП
5
Нуну Роша
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПАЗ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Спартак
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-2-2-2
1
Юрченко
23
Чернов
29
Шахов
20
Дугалич
8
Дудиев
53
Казаев
4
Полетанович
99
Палиенко
5
Роша
27
Мирзов
91
Заболотный
4-2-1-2-1
32
Ребров
35
Таски
14
Джикия
2
Кутепов
17
Тигиев
33
Петкович
20
Фернандо
19
Самедов
8
Пашалич
32
Роша
4
Адриано
99
Палиенко
25
Буйволов
25
Буйволов
99
Палиенко
4
Полетанович
20
Марков
20
Марков
4
Полетанович
27
Мирзов
77
Труйич
77
Труйич
27
Мирзов
17
Тигиев
23
Комбаров
23
Комбаров
17
Тигиев
32
Роша
71
Попов
71
Попов
32
Роша
35
Таски
10
Промес
10
Промес
35
Таски
Остались в запасе
Тосно
Спартак
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
81
Юрий Щербаков
ВР
57
Александр Селихов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Тосно - Спартак
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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