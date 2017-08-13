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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Тосно
Локомотив - Тосно: обзор матча 13 августа 2017
Локомотив
13.08.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Тосно
51'
С. Кверквелия (АГ)
90+5'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Тосно
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
А. Заболотный
Пас отдал
Р. Дугалич
90'
+4
Желтая карточка
Д. Юрченко
Замена
А. Корян
️️️️
В. Игнатьев
88'
86'
Желтая карточка
Р. Дугалич
84'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Г. Мелкадзе
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Миранчук
81'
74'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Р. Мухаметшин
55'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Е. Марков
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Кверквелия
Замена
Т. Михалик
️️️️
А. Касаев
46'
38'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Желтая карточка
М. Рыбус
37'
34'
Желтая карточка
В. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
5
Нуну Роша
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
34
Владимир Быстров
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-2-2
1
Гилерме
31
Рыбус
4
Кверквелия
39
Пейчинович
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
11
Касаев
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
3-3-4
1
Юрченко
29
Шахов
20
Дугалич
23
Чернов
9
Мухаметшин
14
Карницкий
21
Галиулин
77
Мелкадзе
91
Заболотный
20
Марков
5
Роша
21
Миранчук
57
Галаджан
57
Галаджан
21
Миранчук
11
Касаев
17
Михалик
17
Михалик
11
Касаев
20
Игнатьев
77
Корян
77
Корян
20
Игнатьев
77
Мелкадзе
5
Трошечкин
5
Трошечкин
77
Мелкадзе
9
Мухаметшин
53
Казаев
53
Казаев
9
Мухаметшин
20
Марков
27
Мирзов
27
Мирзов
20
Марков
Остались в запасе
Локомотив
Тосно
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
10
Ильнур Альшин
ПВ
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
Остались в запасе
10
Ильнур Альшин
ПВ
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Локомотив - Тосно
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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