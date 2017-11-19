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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Тосно
Зенит - Тосно: обзор матча 19 ноября 2017
Зенит
19.11.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Тосно
20'
Л. Паредес (П)
52'
Д. Кузяев
64'
Б. Иванович
70'
А. Кокорин
86'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Тосно
88'
Желтая карточка
А. Заболотный
ГОЛ! 5:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Кузяев
86'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Краневиттер
77'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
О. Шатов
73'
71'
Замена
Н. Труйич
️️️️
Р. Мирзов
ГОЛ! 4:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Э. Маммана
70'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. Ригони
68'
ГОЛ! 3:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Л. Паредес
64'
55'
Замена
В. Быстров
️️️️
Н. Роша
ГОЛ! 2:0!
Д. Кузяев
Пас отдал
О. Шатов
52'
46'
Замена
Я. Казаев
️️️️
А. Карницкий
39'
Желтая карточка
Н. Роша
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Паредес
20'
Желтая карточка
И. Смольников
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
21
Вагиз Галиулин
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ПЗ
4
Марко Полетанович
ОП
14
Александр Карницкий
ОП
5
Нуну Роша
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
34
Владимир Быстров
ПП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
2
Маммана
20
Иванович
8
Смольников
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
27
Шатов
24
Ригони
9
Кокорин
4-2-1-3
1
Юрченко
20
Дугалич
25
Буйволов
18
Сухарев
21
Галиулин
4
Полетанович
14
Карницкий
5
Роша
27
Мирзов
91
Заболотный
20
Марков
27
Шатов
18
Жирков
18
Жирков
27
Шатов
5
Краневиттер
21
Ерохин
21
Ерохин
5
Краневиттер
24
Ригони
22
Дзюба
22
Дзюба
24
Ригони
14
Карницкий
53
Казаев
53
Казаев
14
Карницкий
5
Роша
34
Быстров
34
Быстров
5
Роша
27
Мирзов
77
Труйич
77
Труйич
27
Мирзов
Остались в запасе
Зенит
Тосно
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Василий Лукичев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Зенит - Тосно
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
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Череповец
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0 : 3
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Россия. Премьер-лига, 30 тур
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5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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