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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Тосно
Урал - Тосно: обзор матча 24 сентября 2017
Урал
24.09.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Тосно
5'
Г. Чантурия (П)
9'
А. Евсеев
55'
Э. Бикфалви (П)
85'
Н. Труйич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Тосно
Желтая карточка
Э. Манучарян
90'
+3
Желтая карточка
П. Бумаль
90'
+3
90'
+3
Вторая желтая
Р. Мирзов
90'
+2
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
85'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
М. Полетанович
85'
ГОЛ! 3:1!
Н. Труйич
Пас отдал
Н. Роша
82'
Желтая карточка
М. Полетанович
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Данцев
79'
76'
Желтая карточка
Р. Дугалич
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Евсеев
72'
69'
Замена
Н. Труйич
️️️️
М. Палиенко
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Г. Чантурия
67'
61'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Я. Казаев
57'
Желтая карточка
А. Заболотный
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Бикфалви
55'
30'
Желтая карточка
Р. Мирзов
23'
Желтая карточка
М. Палиенко
ГОЛ! 2:0!
А. Евсеев
Пас отдал
Э. Бикфалви
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Чантурия
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-4-1
31
Годзюр
7
Данцев
33
Ароян
6
Балажиц
15
Кулаков
20
Бумаль
40
Бавин
47
Глушков
94
Евсеев
9
Чантурия
10
Бикфалви
4-2-1-3
1
Юрченко
8
Дудиев
25
Буйволов
20
Дугалич
23
Чернов
4
Полетанович
53
Казаев
99
Палиенко
5
Роша
27
Мирзов
91
Заболотный
7
Данцев
3
Меркулов
3
Меркулов
7
Данцев
9
Чантурия
10
Манучарян
10
Манучарян
9
Чантурия
94
Евсеев
98
Ильин
98
Ильин
94
Евсеев
4
Полетанович
5
Трошечкин
5
Трошечкин
4
Полетанович
99
Палиенко
77
Труйич
77
Труйич
99
Палиенко
53
Казаев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
53
Казаев
Остались в запасе
Урал
Тосно
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
Главный тренер
Александр Тарханов
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Тосно
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
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