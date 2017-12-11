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РПЛ 2026/2027
Тосно - Локомотив
Тосно - Локомотив: обзор матча 11 декабря 2017
Тосно
11.12.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
69'
Н. Труйич
19'
Д. Фарфан
54'
Эдер
73'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Локомотив
Красная карточка
Д. Юрченко
90'
+4
90'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
А. Коломейцев
87'
Желтая карточка
А. Коченков
81'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
Р. Дугалич
73'
73'
ГОЛ! 1:3!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:2!
Н. Труйич
Пас отдал
Р. Дугалич
69'
66'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Эдер
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Р. Мухаметшин
66'
Замена
Н. Роша
️️️️
М. Палиенко
58'
54'
ГОЛ! 0:2!
Эдер
Желтая карточка
М. Палиенко
44'
33'
Желтая карточка
В. Игнатьев
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Коломейцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
14
Александр Карницкий
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
3-3-1-3
1
Юрченко
23
Чернов
25
Буйволов
20
Дугалич
9
Мухаметшин
14
Карницкий
21
Галиулин
99
Палиенко
77
Труйич
20
Марков
27
Мирзов
4-1-3-2
1
Коченков
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
84
Лысов
27
Денисов
8
Миронов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
8
Фарфан
24
Эдер
99
Палиенко
5
Роша
5
Роша
99
Палиенко
9
Мухаметшин
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Мухаметшин
18
Коломейцев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
18
Коломейцев
24
Эдер
23
Тарасов
23
Тарасов
24
Эдер
99
Фернандеш
21
Миранчук
21
Миранчук
99
Фернандеш
Остались в запасе
Тосно
Локомотив
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Тосно - Локомотив
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Петровский
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