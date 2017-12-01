Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Тосно
ЦСКА - Тосно: обзор матча 01 декабря 2017
ЦСКА
01.12.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
6 : 0
Завершен
Тосно
10'
Витиньо (П)
27'
Витиньо (П)
32'
В. Васин
55'
Б. Натхо
58'
А. Головин
61'
П. Вернблум
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Тосно
Пенальти не реализован!
А. Головин
78'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
П. Вернблум
77'
75'
Замена
Н. Роша
️️️️
М. Палиенко
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Дзагоев
65'
63'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Е. Марков
62'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Карницкий
ГОЛ! 6:0!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Дзагоев
61'
60'
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Витиньо
59'
ГОЛ! 5:0!
А. Головин
Пас отдал
К. Набабкин
58'
ГОЛ! 4:0!
Б. Натхо
Пас отдал
А. Дзагоев
55'
ГОЛ! 3:0!
В. Васин
Пас отдал
Б. Натхо
32'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Витиньо
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Витиньо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
19
Понтус Вернблум
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Александр Карницкий
ОП
99
Максим Палиенко
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
53
Ян Казаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
5
Нуну Роша
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Акинфеев
5
Васин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
14
Набабкин
66
Дзагоев
11
Витиньо
10
Головин
19
Вернблум
4-2-1-3
1
Юрченко
20
Дугалич
25
Буйволов
29
Шахов
23
Чернов
5
Трошечкин
14
Карницкий
99
Палиенко
20
Марков
27
Мирзов
91
Заболотный
66
Дзагоев
18
Кучаев
18
Кучаев
66
Дзагоев
19
Вернблум
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
19
Вернблум
11
Витиньо
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
11
Витиньо
14
Карницкий
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
14
Карницкий
20
Марков
53
Казаев
53
Казаев
20
Марков
99
Палиенко
5
Роша
5
Роша
99
Палиенко
Остались в запасе
ЦСКА
Тосно
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
77
Никола Труйич
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Тосно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
ЦСКА
Тосно
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
В ЦСКА определились с ценой на Кисляка
Вчера, 23:23
4
Пономарев выделил лишь двоих игроков ЦСКА в составе сборной России
Вчера, 20:20
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
Вчера, 12:12
3
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+