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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Ахмат
Тосно - Ахмат: обзор матча 30 сентября 2017
Тосно
30.09.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
77'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Ахмат
90'
+1
Желтая карточка
В. Анхель
Желтая карточка
В. Шахов
87'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Е. Марков
85'
Желтая карточка
Н. Труйич
81'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
С. Сухарев
77'
72'
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Мохаммади
Замена
Н. Труйич
️️️️
А. Карницкий
71'
Желтая карточка
С. Сухарев
65'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
В. Быстров
61'
53'
Замена
О. Роши
️️️️
М. Митришев
48'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Л. Жаба
46'
Вторая желтая
А. Швец
Желтая карточка
А. Карницкий
41'
Желтая карточка
Е. Марков
25'
23'
Желтая карточка
А. Швец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-3-3
1
Юрченко
23
Чернов
25
Буйволов
18
Сухарев
29
Шахов
4
Полетанович
14
Карницкий
34
Быстров
5
Роша
91
Заболотный
20
Марков
3-2-2-2-1
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
40
Уциев
2
Родолфо
11
Исмаэл
0
Швец
95
Митришев
8
Лео Жаба
11
Мбенг
20
Марков
5
Трошечкин
5
Трошечкин
20
Марков
34
Быстров
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
34
Быстров
14
Карницкий
77
Труйич
77
Труйич
14
Карницкий
5
Мохаммади
7
Бериша
7
Бериша
5
Мохаммади
8
Лео Жаба
95
Бацуев
95
Бацуев
8
Лео Жаба
95
Митришев
21
Роши
21
Роши
95
Митришев
Остались в запасе
Тосно
Ахмат
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тосно - Ахмат
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
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