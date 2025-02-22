Ленини: «Мечта Галицкого осуществима»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал об общении с владельцем клуба Сергеем Галицким.

– Как часто вы общаетесь с Сергеем Галицким?

– Недавно совсем разговаривали. Общались о футболе, команде. Мы действительно восприниманием Сергея Николаевича как отца – он нам очень близок, всегда поможет. Это человек с большим сердцем, амбициозный, который хочет всегда выигрывать.

– Галицкий говорил, что его мечта – 11 воспитанников на поле. Как вы думаете, такая мечта осуществима?

– Мне кажется, да. У академии «Краснодара» много сильных выпускников – возможно, это дело времени и когда-то у клуба на поле будет 11 воспитанников.

– Как вы думаете, без легионеров в команде можно стать чемпионом России?

– В принципе, возможно. Почему нет? Если у тебя будет 11 качественных воспитанников, выиграть чемпионат возможно.