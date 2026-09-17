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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Кевин Ленини
Статистика
€ 5 млн
Кевин Ленини - статистика
Краснодар
27 января 1997 (29)
#6 | Полузащитник
190 см
Кабо-Верде
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
69' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Зимний кубок РПЛ 2025
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Россия. Премьер-лига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Россия. Кубок 2024/2025
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Суперкубок России 2024
Товарищеские матчи 2024
Зимний кубок РПЛ 2023
Кубок африканских наций 2023
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
31' - 90'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 46'
27'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
46' - 90'
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