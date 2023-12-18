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    • В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Ленини

    В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Ленини

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды Сергей Юран хотел бы видеть в своей команде полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини.

    «Ничего конкретного в этой информации пока нет. Может, Сергей Николаевич где-то публично высказался в отношении того, кто ему подходит и вписывается в его рисунок игры на поле. Но каких-либо переговоров и конструктивной коммуникации по этому вопросу пока нет», – сказал Мелик-Гусейнов.

    • В нынешнем сезоне Ленини провел за «Краснодар» 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 туров. «Пари НН» занимает девятое место с 24 очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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