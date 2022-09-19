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    Агент Ленини заявил, что игрок «Краснодара» через три года перейдет в европейский топ-клуб

    Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста.

    «Кевин играл в Португалии на старте сезона, провел все матчи, уже набрал хорошую форму, так что нет ничего удивительного в том, что он сразу вышел в стартовом составе «Краснодара».

    Ленини готов играть по 90 минут. Он очень простой мальчишка, который любит футбол и приехал в Россию для того, чтобы играть. Российский футбол несколько отличается от португальского, но суть везде одна и та же, и Кевин очень сфокусирован на том, чтобы добиться успеха.

    Может ли он стать одной из главных звезд Премьер-лиги? Верю, что через пару лет смогу увезти парня в большой-большой европейский клуб, потому что он очень сильный футболист», — сказал Фернандес.

    • Ленини – опорник.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
    • Он провел 1 матч за «Краснодар».

    Источник: «РБ Спорт»

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