Агент Ленини заявил, что игрок «Краснодара» через три года перейдет в европейский топ-клуб

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста.

«Кевин играл в Португалии на старте сезона, провел все матчи, уже набрал хорошую форму, так что нет ничего удивительного в том, что он сразу вышел в стартовом составе «Краснодара».

Ленини готов играть по 90 минут. Он очень простой мальчишка, который любит футбол и приехал в Россию для того, чтобы играть. Российский футбол несколько отличается от португальского, но суть везде одна и та же, и Кевин очень сфокусирован на том, чтобы добиться успеха.

Может ли он стать одной из главных звезд Премьер-лиги? Верю, что через пару лет смогу увезти парня в большой-большой европейский клуб, потому что он очень сильный футболист», — сказал Фернандес.