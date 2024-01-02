Агент заявил о желании Ленини уйти из «Краснодара»

Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, Пьер Фернандес, сообщил, что не знает об интересе к игроку со стороны других клубов РПЛ.

– Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб.

– Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему.

– Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался.