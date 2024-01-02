Агент заявил о желании Ленини уйти из «Краснодара»

Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, Пьер Фернандес, сообщил, что не знает об интересе к игроку со стороны других клубов РПЛ.
– Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб.
– Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему.
– Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался.
- В текущем сезоне Ленини провел за «Краснодар» 15 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
- 26-летний кабовердиец выступает за российскую команду с сентября прошлого года.