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    Агент заявил о желании Ленини уйти из «Краснодара»

    Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, Пьер Фернандес, сообщил, что не знает об интересе к игроку со стороны других клубов РПЛ.

    – Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб.

    – Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему.

    – Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался.

    • В текущем сезоне Ленини провел за «Краснодар» 15 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
    • 26-летний кабовердиец выступает за российскую команду с сентября прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2024 13:41
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    Комментарии (3)
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    Napaleon Banapart
    1704195935
    Не велика потеря. Но стоит отметить что нам так и не удалось найти игрока по типу Бикфалви. Все хотят уйти. Кто то сразу кто то чуть позже отработав контракт целиком. Наверное только Жора играл бы до пенсии...
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    zigbert
    1704222233
    Желающих приобрести его будет немного. Да и Краснодар не сильно пострадает от ухода Ленини.
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    ZeBolotny
    1704282985
    Скорей бы ушёл!
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