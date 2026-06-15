Игрок РПЛ – в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026 против Испании

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини выйдет в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч чемпионата мира-2026 против Испании.

Встреча пройдет на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (США) и начнется в 19:00 по московскому времени.

Еще один представитель РПЛ – нападающий «Акрона» Жилсон Беншимоль – остался в запасе и начнет игру на скамейке. Ранее свой стартовый состав обнародовала и сборная Испании.