Игрок РПЛ – в старте Кабо-Верде на матч ЧМ-2026 против Испании

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини выйдет в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч чемпионата мира-2026 против Испании.
Встреча пройдет на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (США) и начнется в 19:00 по московскому времени.
Еще один представитель РПЛ – нападающий «Акрона» Жилсон Беншимоль – остался в запасе и начнет игру на скамейке. Ранее свой стартовый состав обнародовала и сборная Испании.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- Финал состоится в Нью-Джерси.
- Действующие чемпионы мира – аргентинцы.
Источник: «Бомбардир»