Гасперини объяснил поражение от «Реала»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче с «Реалом» (0:2) за Суперкубок УЕФА.

«Был уверен, что мы проведем хороший матч и создадим им проблемы. Игра явно изменилась после их гола, тем более после второго, которого можно было избежать. В итоге они, несомненно, заслужили победу.

Мы хорошо начали, у нас был отличный шанс после суперсэйва Куртуа, затем у Лукмана был очень важный момент: он мог пробить с левой ноги, когда ворота были открыты.

В таких матчах тот, кто забивает первым, имеет больше преимущества, возвращаться назад становится сложно, и вы также даете возможность для контратак соперника.

Мы упустили хорошую возможность из-за того, как складывалась игра. Могли повести в счете, нам нужно было быть более циничными и эффективными. Остальное, несомненно, большой опыт, но опыт ценнее, когда ты побеждаешь.

Я по-прежнему горжусь, но нам всегда не хватает запятой, той, которую мы поставили в Дублине [в финале Лиги Европы]. Мне также жаль ребят, такие возможности выпадают очень редко», – сказал Гасперини.