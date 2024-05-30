Гасперини назвал желаемого соперника по матчу за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сказал, с кем хочет побороться за Суперкубок УЕФА.

Трофей разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ЛЕ в этом сезоне выиграла «Аталанта», разгромившая в финале «Байер» (3:0).

Финал ЛЧ между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне.

«Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы с ней несколько лет назад встречались в Лиге Европы, но финал Суперкубка Европы в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных», – заявил Гасперини.