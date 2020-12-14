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Серия А 2026/2027
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Рома
Джан Пьеро Гасперини
Материалы
Джан Пьеро Гасперини - материалы
Рома
Италия
26 января 1958 (68)
Тренер
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Публикации
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
Разбор конфликта.
14.12.2020 19:49
«Аталанта» настолько клевая, что взбодрила даже Пашалича
До этого он был серым и ничего не показал в «Спартаке».
19.02.2020 17:32
10
«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, начав с 1 очка в 4 матчах. Помните, как то же самое сотворил «Локомотив»?
Никогда не сдавайся.
12.12.2019 11:55
7
«Аталанта» провела идеальный сезон и заслуживает выхода в ЛЧ
Гасперини классно отработал с игроками, лидеры показали отличную статистику.
20.05.2019 14:23
5
«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера Италии
Одно из главных открытий для всей Европы в этом сезоне − «Аталанта» с итоговым четвертым местом в Серии А. Затащил ее туда тренер, который много лет бился за свою тактику, даже когда его ругали собственные игроки, а президенты клубов открыто называли худшим в истории. Виталий Ошовский – о победившем всех Джан Пьеро Гасперини.
30.05.2017 09:25
2
Сумасшествие в Италии: «Интер» отгрузил семь мячей в ворота «Аталанты» (ВИДЕО)
Серия A уже давно превратилась из скучного и тягомотного шоу в зрелище с большим количеством голом и ярких бомбардиров. Очередное тому доказательство – сегодняшняя игра «Интера» и «Аталанты», где было забито восемь голов.
12.03.2017 20:00
2
Новый сезон Серии А: растолстевший Игуаин, гнев Мальдини и угрозы «Лацио» в адрес Бьелсы
О потенциальном конфликте в рядах «Ювентуса», первом обмане китайских инвесторов «Милана», набирающем невиданные обороты «Сассуоло» и «маленьком диктаторе» Лотито – в большом анонсе Серии А сезона-2016/17 от «Бомбардира».
20.08.2016 18:50
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