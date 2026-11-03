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Джан Пьеро Гасперини - статистика

Рома
Италия
26 января 1958 (68)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
4 : 0
20.10.2026
Слован
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
3 : 4
14.10.2026
Реал
Италия. Серия А, 6 тур
Комо
0 : 0
11.10.2026
Рома
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рома
10
7
0
3
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Комо
0 : 0
11.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
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