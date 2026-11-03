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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Джан Пьеро Гасперини
Статистика
Джан Пьеро Гасперини - статистика
Рома
Италия
26 января 1958 (68)
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
4 : 0
20.10.2026
Слован
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Рома
3 : 4
14.10.2026
Реал
Италия. Серия А, 6 тур
Комо
0 : 0
11.10.2026
Рома
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
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Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Рома
10
7
0
3
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Комо
0 : 0
11.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
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