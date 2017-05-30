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  • «Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера Италии

«Он рассказывал про футбол с такой страстью, что на лекциях не было свободных мест». Приключения самого упрямого тренера Италии

10 ноября 2008 года семейство Гасперини село за праздничный стол. Джан Пьеро отменил вечернюю тренировку «Дженоа», чтобы поздравить с днем рождения своего старшего сына Давиде. Праздник был в самом разгаре, как вдруг именинник поднялся. «Пап, я тебя люблю! Но «Ювентус» — команда всей моей жизни», — произнес тост Давиде. Ему исполнялось 25 лет, и как раз через несколько дней туринцы сделали ему шикарный подарок: папин «Дженоа» был разбит «Ювентусом» – 4:1. Давиде был счастлив, но Джан Пьеро на сына не обижается: «Сам виноват! Я лично приучал его болеть за «Ювентус».

«Ювентус» для него – больше, чем просто клуб, и одновременно – самая большая боль в карьере. В начале 1970-х Гасперини подавал большие надежды в качестве полузащитника: «Я каждый день просыпался и засыпал в черно-белой футболке. Каждый раз, когда мы ходили на рынок, я просил родителей покупать мне вещи с такой комбинацией цветов».

А затем случилась главная драма его жизни. В момент, когда Джан Пьеро подошел к основе «Юве», руководство туринского клуба объявило о смене курса. В команду рванула толпа южноамериканцев, и Гасперини пришлось уехать. Сначала в аренду в «Реджану», а затем – в «Палермо». Уже навсегда. За «Юве» в Серии А Гасперини так и не сыграл.

Он вернулся в Турин уже в качестве тренера. В 1994 году в клубе освободилась вакансия в Примавере, после чего «Ювентус» вдруг вспомнил о своем воспитаннике. Сомнения насчет тренерской карьеры Гасперини посещали, но ровно до предложения «Юве».

О том коллективе тренер с теплотой вспоминает и сегодня. «Великолепная команда… Мы каждую неделю собирались и вслух мечтали, в каком топ-клубе будем выступать. Я был уверен, что Кассани, Маттео Паро и Ильяс Зейтуллаев сделают выдающуюся карьеру», — рассказывал Гасперини. Локальных успехов добьется лишь первый. Уже в «Дженоа» Гасперини пригласит Паро и Зейтуллаева, чтобы помочь им с карьерой во взрослом футболе, а те не покажут ничего достойного.

Но тогда, в 2003-м, они все вместе наслаждались жизнью. И семейная атмосфера, созданная Гасперини, дала результат. В финале юношеского турнира «Юве» победил «Славию». Несмотря на героическую игру голкипера Матуша Козачика, туринцы на 90-й минуте дожали чехов. На трибунах присутствовали эмиссары «Кротоне» и восхищались атакующим футболом «Юве». На следующий день Гасперини было сделано предложение перейти в их команду.

Джан Пьеро согласился и за один сезон сенсационно вывел «Кротоне» в Серию В. В Италии не принято играть в открытую – тем удивительнее было видеть то, как Гасперини смело использует схему 3-4-3. Прямо по ходу сезона он не раз приглашался в знаменитую тренерскую школу Коверчано с лекциями. На лекциях Гасперини детально разбирал все преимущества инновационной для Италии тактики. «Он делал это с такой страстью, что на его лекциях не было свободных мест. Гасперини – настоящий фанат атакующего футбола, что в сочетании с блестяще поставленной речью и умением формулировать мысль погружало нас в процесс с головой», − признался посещавший его занятия главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло.

Гасперини упрям, и это проявляется не только на футбольном поле. «Если Джан Пьеро в чем-то убежден, сдвинуть его с мертвой точки сложно. Ты можешь привести огромное количество аргументов, но ему будет на них все равно», − заявил один из журналистов Gazzetta dello Sport. Весной 2009-го, в «Дженоа», Гасперини при счете 3:0 приказал игрокам добивать «Фиорентину». Через полчаса табло зафиксировало счет 3:3. На финише команды наберут равное количество очков, но по дополнительным показателям четвертое место займут «фиалки». В жизни Гасперини тогда началась черная полоса.

Через два года Гасперини возглавил «Интер», чьи болельщики позднее признали его худшим тренером в истории клуба. «С самого начала я просил Гасперини не ставить меня в полузащиту. Но он меня не слушал», − сокрушался Уэсли Снейдер. «Гасперини в упор не видел меня в основе. Хотя на тренировках я показывал один из лучших результатов в команде. Что ж, его дело», − добавлял Джампаоло Паццини.

Упрямство Гасперини испортило его работу и в «Палермо». С сицилийцами специалист по ходу сезона-2012/13 не добился никакого прогресса, и после февральского поражения от «Аталанты» был уволен. «Я проклинаю себя за то, что позвал его сюда. Джан Пьеро – худший тренер в истории «Палермо», − с безумными глазами кричал президент клуба Маурицио Дзампарини на пресс-конференции.

В момент, когда Джан Пьеро пребывал на грани отчаяния, ему не оставалось ничего другого, кроме как вернуться в родной «Дженоа». В Генуе ему безгранично доверяли, что вылилось в итоговое шестое место в 2015 году. «Джан Пьеро – тренер внутреннего пользования. За пределами Генуи у него все равно ничего не получится», − шептали недоброжелатели и этим заставили Гасперини уехать за новыми приключениями. Летом прошлого года к нему обратилась «Аталанта», чье предложение тренер принял практически моментально.

Уже в середине сентября в Бергамо его ненавидели. «Аталанта» набрала три очка в первых пяти турах – хуже стартовал только «Кротоне». После домашнего поражения от «Палермо» президент бергамасков Антонио Перкасси собирался уволить Гасперини. В ночь после матча, он пригласил своего сына Луку и спортивного директора Джованни Сартори для принятия окончательного решения. И неожиданно последний уговорил президента дать Гасперини еще один шанс, которым тот блестяще воспользовался.

Прошло девять месяцев. Сверхатакующие 3-4-3 игроки «черно-синих» приняли с удовольствием. За весь второй круг «Аталанта» проиграла всего два матча и за тур до конца сезона обеспечила себе место в первой пятерке. Сразу по окончании последней игры с «Кьево», лидер «Аталанты» Алехандро Гомес вместе с товарищами побежал обнимать Гасперини. Бергамская тифозерия ломилась на поле, чтобы прикоснуться к лучшему тренеру в истории «черно-синих», и полиция едва сдержала их напор.

«Аталанта» и Лига Европы еще недавно были несовместимыми понятиями. Совместить их мог только Джан Пьеро Гасперини – тренер, который умеет ломать общепринятые устои лучше всех на свете.

Италия. Серия А Италия Аталанта Ювентус Кротоне Интер Палермо Дженоа Паццини Джампаоло Снейдер Уэсли Джампаоло Марко Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (2)
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Ajax_Amsterdam
1496089050
Классная статья, коих тут не много совсем!!! А Гасперини Молодца!!! Надеюсь не станут тупо продавать лидеров за деньги и заявят о себе в Европе!! Браво!!!
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Danish Dynamite
1496122843
Молодцы, будет очень интересно понаблюдать за ними в ЛЕ. Тем более что Корнелиуса прикупили))
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