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Гасперини прокомментировал вылет «Аталанты» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги ответного матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3) на своем поле.

«Мы заслуженно вылетаем, давайте отдадим должное «Брюгге». Это были два странных матча. Лига чемпионов – это турнир эпизодов. Сегодня мы пропустили быстрый гол, и соперник сполна воспользовался ситуацией. 0:3 к перерыву – это было несправедливо, могло быть 2:1.

Было много разных ситуаций. В течение 180 минут у нас была масса моментов, особенно во вторых таймах. Нереализованный пенальти подорвал наш энтузиазм.

Со спортивной точки зрения мы были хороши и держали темп. Но у них были быстрые форварды, и наше состояние здесь ни при чем», – сказал Гасперини.

  • «Брюгге» забил три гола в первом тайме – дубль оформил Шемсдин Тальби, а еще один мяч на счету Феррана Хутглы. У «Аталанты» в начале второго тайма один мяч отыграл Адемола Лукман.
  • В первой игре бельгийский клуб победил со счетом 2:1.

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Источник: официальный сайт УЕФА

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