Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после выигранного финала Лиги Европы против «Байера».

«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли «Ливерпуль», когда они были первыми в АПЛ, «Спортинг», а теперь «Байер»...

Мы очень гордимся этим», – заявил 66-летний Гасперини, выигравший первый трофей в своей тренерской карьере.