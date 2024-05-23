Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после выигранного финала Лиги Европы против «Байера».
«Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли «Ливерпуль», когда они были первыми в АПЛ, «Спортинг», а теперь «Байер»...
Мы очень гордимся этим», – заявил 66-летний Гасперини, выигравший первый трофей в своей тренерской карьере.
- «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0.
- Видеообзор финала ЛЕ можно посмотреть здесь.
- Для «Аталанты» это первый трофей с 1963 года и второй в истории.
- Прервалась рекордная серия «Байера» – 51 матч без поражений.