Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы

    Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в Лиге Европы

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после выигранного финала Лиги Европы против «Байера».

    «Дело не в том, что мы победили, а в том, как мы победили! Мы обыграли «Ливерпуль», когда они были первыми в АПЛ, «Спортинг», а теперь «Байер»...

    Мы очень гордимся этим», – заявил 66-летний Гасперини, выигравший первый трофей в своей тренерской карьере.

    • «Аталанта» разгромила «Байер» со счетом 3:0.
    • Видеообзор финала ЛЕ можно посмотреть здесь.
    • Для «Аталанты» это первый трофей с 1963 года и второй в истории.
    • Прервалась рекордная серия «Байера» – 51 матч без поражений.

    Новости по теме
    Миранчук с медалью и кубком Лиги Европы 1
    Гасперини установил рекорд еврокубков 1
    Реакция Мостового на победу Миранчука в Лиге Европы
    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:35
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+