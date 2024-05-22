⚡️ Лига Европы. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) и выиграла турнир, Миранчук в финале не вышел

«Аталанта» стала победителем Лиги Европы-2023/24.
В финале команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Байер» со счетом 3:0.
Все три гола забил Адемола Лукман – на 12-й, 26-й и 75-й минутах.
Российский полузащитник Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.
«Аталанта» впервые в истории выиграла еврокубок. «Байер» потерпел первое поражение в сезоне – в 52-м матче.
Лига Европы. Плей-офф. Финал
Аталанта (Италия) – Байер (Германия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Лукман, 12; 2:0 – Лукман, 26; 3:0 – Лукман, 75.