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    • ⚡️ Лига Европы. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) и выиграла турнир, Миранчук в финале не вышел

    ⚡️ Лига Европы. «Аталанта» разгромила «Байер» (3:0) и выиграла турнир, Миранчук в финале не вышел

    «Аталанта» стала победителем Лиги Европы-2023/24.

    В финале команда Джан Пьеро Гасперини разгромила «Байер» со счетом 3:0.

    Все три гола забил Адемола Лукман – на 12-й, 26-й и 75-й минутах.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук всю игру провел на скамейке запасных.

    «Аталанта» впервые в истории выиграла еврокубок. «Байер» потерпел первое поражение в сезоне – в 52-м матче.

    Лига Европы. Плей-офф. Финал

    Аталанта (Италия) – Байер (Германия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лукман, 12; 2:0 – Лукман, 26; 3:0 – Лукман, 75.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.05.2024 23:52
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    Комментарии (18)
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    fakeid
    1716411179
    скукотища. игра одной команды. и миранчука жаль.
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    qwertyйцукен
    1716411239
    Куда делся основной вратарь Байера Градецки ? А стоял в воротах Коварж, который в чемпионате сыграл только один матч. Почему со старта не вышли два основных забивал - Бонифас и Шик ? По ходу Алонсо перемудрил -замудрил с составом. Ну и получил по самое не горюй. А Аталанта получила славу победителя и Байера и Ливерпуля. Красавы чо.
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    fakeid
    1716411345
    посмотрел википедию - реально, что это вообще первый трофей в истории клуба?
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    JIEGEHDA
    1716411613
    Очень сильная игра Аталанты . Задушили , переиграли и не дали даже глотка воздуха. Я думаю никто так не играл против Байера . Настолько сильно сыграть причем весь матч на одном духе , весь матч играя персонально по каждому игроку , это очень сложно и нереально трудно . Но Аталанта смогла . В атаке Алонсо конечно перемудрил не выпустив Напа . Выиграть вверх сложно но не без острия фиг что сделаешь . Не поверил своим напам. А Аталанта спокойно дожала результат и ещё добила . Красивая игра одной команды. Байеру спасибо за сказку .
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    qwertyйцукен
    1716411642
    У Аталанты первый трофей и у тренера Джан Пьеро Гасперини это тоже первый трофей за его многолетнюю каръеру. Поздравляю.Заслужили.
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    Таврида
    1716411722
    Так хорошо Байер шел и хоба, слил главный матч сезона.
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    qwertyйцукен
    1716411902
    Лукмана теперь кто то из грандов купит.
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    insider_retro
    1716412148
    Этим футбол и хорош... Иначе, всё было бы пресно и предсказуемо...
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    balam
    1716412592
    эх,с флагом не получилось. в думе одни дурни засели
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    Pourquoi pas
    1716414525
    Гасперини переиграл Алонсо! Байер реально выглядел растеряным и разобранным... Лукман - красавчик)))
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