Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы высказался об интересе к его кандидатуре со стороны «Наполи».

«Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим.

Я в странной ситуации, когда вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину.

Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – сказал Гасперини.