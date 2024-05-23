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    Гасперини прокомментировал интерес со стороны «Наполи»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Байером» (3:0) в финале Лиги Европы высказался об интересе к его кандидатуре со стороны «Наполи».

    «Сегодня мы празднуем. Я поговорю с президентом завтра. Посмотрим.

    Я в странной ситуации, когда вроде бы женат, с детьми, но встречаю невероятно красивую женщину.

    Возможно, это не лучший пример, который следует приводить в телевизионном эфире!» – сказал Гасперини.

    • Сообщалось, что неаполитанцы считают 66-летнего тренера «Аталанты» приоритетным вариантом.
    • Гасперини работает в команде из Бергамо с 2016 года.

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    Источник: Football Italia

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