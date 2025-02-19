«Аталанта» вылетела из двух турниров за три недели после шутки тренера о требле

«Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Италии после шутки главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини о желании сделать требл.

30 января 67-летний специалист сказал: «Аталанте» нравится в Лиге чемпионов, это не барный турнир. Цель – выиграть ее. А вообще нет, цель – требл».

Во вторник бергамаски уступили дома «Брюгге» (1:3) в ответном матче первого раунда плей-офф ЛЧ. В первой встрече бельгийский клуб также победил со счетом 2:1.

4 февраля «Аталанта» дома уступила «Болонье (0:1) в 1/4 финала Кубка Италии и вылетела из турнира.