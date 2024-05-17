Тренер Миранчука стал основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Нынешний наставник неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.

Де Лаурентис предпочел бы видеть Гасперини на посту главного тренера «Аталанты». Следующим в списке у президента неаполитанцев идет экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам. Также в шорт-лист «Наполи» входят Стефано Пиоли («Милан») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).