Тренер Миранчука стал основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Нынешний наставник неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.
У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.
Де Лаурентис предпочел бы видеть Гасперини на посту главного тренера «Аталанты». Следующим в списке у президента неаполитанцев идет экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам. Также в шорт-лист «Наполи» входят Стефано Пиоли («Милан») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).
- После 36 туров «Наполи» занимает в Серии А 9-е место c 51 очком.
- «Аталанта» идет 5-й с 63 очками и правила на матч меньше. Клуб из Бергамов вышел в финал Кубка Италии, где проиграл «Ювентусу», а также добрался до финала Лиги Европы.
- В «Аталанте» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.