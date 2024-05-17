Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер Миранчука стал основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи»

    Тренер Миранчука стал основным кандидатом на пост главного тренера «Наполи»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис возобновил контакты с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Нынешний наставник неаполитанцев Франческо Кальцона по окончании сезона покинет клуб и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

    У Гасперини есть разногласия с руководством клуба из Бергамо, но он еще не определился с будущим. Его контракт с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.

    Де Лаурентис предпочел бы видеть Гасперини на посту главного тренера «Аталанты». Следующим в списке у президента неаполитанцев идет экс-тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, но у него более высокие запросы по зарплате и трансферам. Также в шорт-лист «Наполи» входят Стефано Пиоли («Милан») и Винченцо Итальяно («Фиорентина»).

    • После 36 туров «Наполи» занимает в Серии А 9-е место c 51 очком.
    • «Аталанта» идет 5-й с 63 очками и правила на матч меньше. Клуб из Бергамов вышел в финал Кубка Италии, где проиграл «Ювентусу», а также добрался до финала Лиги Европы.
    • В «Аталанте» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Новости по теме
    Аллегри угрожал оторвать журналисту уши
    Кубок Италии. «Ювентус» победил «Аталанту» (1:0) в Риме и в 15-й раз взял трофей 1
    «Аталанта» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
    Источник: Gianluca Di Marzio.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:05
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+