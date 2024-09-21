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    Миранчук раскрыл свое отношение к Гасперини

    Бывший полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о фигуре главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

    «Это вы, журналисты, любите такие вещи раздувать, никакой обиды нет. Спустя какое-то время совместной работы я узнал этого человека, понял ход его мыслей. Поэтому меня ничего не удивляло, к такому повороту был готов. Просто принял его как данность. В итоге мы выиграли финал и трофей, и это самое главное.

    Попрощались очень хорошо. Процесс получения американской визы занял три-четыре недели, и «Аталанта» позволила мне это время тренироваться с командой. Сам Гасперини сказал: «Алекс, работай с нами столько, сколько тебе надо. Чувствуй себя спокойно, приходи и тренируйся, когда хочешь». Так что мой бывший клуб я очень ценю и уважаю», – сказал Миранчук.

    • «Атланта» купила игрока летом у «Аталанты» за 12 миллионов евро.
    • За команду из Бергамо Алексей провел 98 матчей, забил 13 голов, сделал 19 ассистов.
    • С «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2024 21:36
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Toomans
    1726945750
    Отличные мысли! Очень хорошо, что все у них получилось в плане сохранения профессионального отношения друг к другу.
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