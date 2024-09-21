Миранчук раскрыл свое отношение к Гасперини

Бывший полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о фигуре главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

«Это вы, журналисты, любите такие вещи раздувать, никакой обиды нет. Спустя какое-то время совместной работы я узнал этого человека, понял ход его мыслей. Поэтому меня ничего не удивляло, к такому повороту был готов. Просто принял его как данность. В итоге мы выиграли финал и трофей, и это самое главное.

Попрощались очень хорошо. Процесс получения американской визы занял три-четыре недели, и «Аталанта» позволила мне это время тренироваться с командой. Сам Гасперини сказал: «Алекс, работай с нами столько, сколько тебе надо. Чувствуй себя спокойно, приходи и тренируйся, когда хочешь». Так что мой бывший клуб я очень ценю и уважаю», – сказал Миранчук.