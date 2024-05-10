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    • Гасперини рассказал о надеждах, которые дает выход «Аталанты» в финал Лиги Европы

    Гасперини рассказал о надеждах, которые дает выход «Аталанты» в финал Лиги Европы

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Марселем» (3:0) назвал выход своей команды в финал историческим событием.

    «Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых из этих встреч нам приходится бороться за результат, но сегодня была прекрасная победа.

    Я уже говорил ранее, когда нас обнимает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эти эмоции. Это был особенный матч, и они провели его наилучшим образом.

    Я думаю, что финал станет историческим событием. Для такого клуба, как наш, это действительно невероятно, но это является хорошим предзнаменованием для всех. Статистика кажется важной, создание европейской Суперлиги кажется необходимым, но пример «Аталанты» может вселить надежду.

    Футбол – это меритократия, и именно это делает игру красивой, а не потому, что вы наследуете некоторые генетические права по своему происхождению», – сказал Гасперини.

    • Первый матч между командами закончился вничью 1:1.
    • В финале «Аталанта» сыграет с «Байером» 22 мая.
    • Меритократия – принцип управления, согласно которому главные руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

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    Источник: Football Italia

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