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Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»

15 июня 2025, 15:37

«Ювентус» рассматривал тренера Джан Пьеро Гасперини до его назначения в «Рому».

Новый спортивный директор туринцев Дамьен Комолли звонил Гасперини. Между ними случился следующий диалог.

– Мистер Гасперини, почему я должен взять вас в «Ювентус»? Убедите меня, – сказал позвонивший Комолли.

– Это же вы мне позвонили, а не я, – резко ответил удивленный Гасперини, после чего диалог закончился.

  • Тренер подписал 3-летний контракт с «Ромой».
  • Гасперини покинул «Аталанту», с которой брал Лигу Европы.
  • «Ювентус» в итоге продлил главного тренера Игора Тудора.

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Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Рома Ювентус Гасперини Джан Пьеро
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