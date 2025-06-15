Детали комичных переговоров Гасперини с «Ювентусом»

«Ювентус» рассматривал тренера Джан Пьеро Гасперини до его назначения в «Рому».

Новый спортивный директор туринцев Дамьен Комолли звонил Гасперини. Между ними случился следующий диалог.

– Мистер Гасперини, почему я должен взять вас в «Ювентус»? Убедите меня, – сказал позвонивший Комолли.

– Это же вы мне позвонили, а не я, – резко ответил удивленный Гасперини, после чего диалог закончился.