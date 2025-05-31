Тренер «Аталанты» попрощался с клубом после 9 лет работы

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини написал прощальное обращение, в котором потдвердил уход из клуба, который тренировал 9 лет.

«Не было возможности высказать это раньше, потому что только в последние несколько часов я действительно решил положить конец этой замечательной девятилетней истории. Но давайте не будем говорить о прощании. Мне это не нравится.

Я завершаю свой опыт работы в Бергамо в качестве тренера «Аталанты», все остальное, однако, останется неизменным. Решение о завершении моих отношений с клубом принимал исключительно я, и никакая ответственность не должна возлагаться на клуб и его директоров.

Я просто понял, что пришло время сделать этот шаг. Весь сезон я думал только о том, как поднять черно-синих на максимально возможную высоту. И я оставляю их на третьем месте в турнирной таблице с квалификацией в Лигу чемпионов. Там, в очередной раз, клуб сможет выступать на самых престижных стадионах Европы, имея сильную команду, полную ценных игроков.

Бесспорно, с клубом нам удалось достичь выдающихся результатов. Мне бы хотелось сделать больше, мне это не удалось, но мы все равно много радовались вместе, и я уверен, что вы сможете это сделаеть снова.

Вы можете спросить, почему я покидаю «Аталанту»? Из-за потребности в новых стимулах, из-за доверия, которое мне оказали, и из-за нового энтузиазма, который приходит вместе с этим.

Трудный вызов? Очень даже. Однако мы говорим о большом вызове, волнительном, который дает мне много адреналина.

Мы снова увидимся на площади Понтида, я обещаю! До свидания!!!

P.S.: Я почетный гражданин Бергамо и клянусь, что буду нести самые высокие ценности этого города везде и всегда», – написал Гасперини.