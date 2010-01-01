Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 509 млн

Рома - турнирная таблица

Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.asroma.com/en
Тренер:
Джан Пьеро Гасперини
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
ПСЖ
2
Реал
3
Арсенал
4
Комо
5
Барселона
6
Астон Вилла
7
Манчестер Сити
8
Ливерпуль
9
Брюгге
10
Спортинг
11
Бетис
12
Боруссия Д
13
Бавария
14
Штутгарт
15
Интер
16
ЛАСК
17
Манчестер Юнайтед
18
Галатасарай
19
Фенербахче
20
Рома
21
Шахтер
22
Викинг
23
Атлетико
24
ПСВ
25
Буде-Глимт
26
Порту
27
Наполи
28
Вильярреал
29
АЕК
30
РБ Лейпциг
31
Сабах
32
Фейеноорд
33
Ланс
34
Славия
35
Лилль
36
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
20
5
15
12
4
4
0
0
13
7
6
12
4
3
1
0
8
3
5
10
4
3
0
1
19
6
13
9
4
3
0
1
14
6
8
9
4
3
0
1
12
6
6
9
4
3
0
1
12
7
5
9
4
3
0
1
14
10
4
9
4
3
0
1
11
7
4
9
4
3
0
1
8
4
4
9
4
3
0
1
8
6
2
9
4
3
0
1
7
5
2
9
4
2
2
0
12
5
7
8
4
2
1
1
7
4
3
7
4
2
0
2
8
6
2
6
4
2
0
2
10
9
1
6
4
2
0
2
8
8
0
6
4
2
0
2
8
9
-1
6
4
1
2
1
6
11
-5
5
4
1
1
2
10
8
2
4
4
1
1
2
4
4
0
4
4
1
1
2
9
10
-1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
1
1
2
4
9
-5
4
4
1
0
3
6
7
-1
3
4
1
0
3
6
11
-5
3
4
1
0
3
8
14
-6
3
4
1
0
3
5
11
-6
3
4
1
0
3
5
11
-6
3
4
1
0
3
4
10
-6
3
4
1
0
3
4
11
-7
3
4
1
0
3
4
16
-12
3
4
0
1
3
5
9
-4
1
4
0
1
3
4
10
-6
1
4
0
0
4
1
17
-16
0
Команда
1
Астон Вилла
2
ПСЖ
3
Барселона
4
Комо
5
Манчестер Юнайтед
6
Реал
7
Ливерпуль
8
Боруссия Д
9
Бетис
10
Фенербахче
11
Бавария
12
Викинг
13
Штутгарт
14
Буде-Глимт
15
Рома
16
Арсенал
17
Манчестер Сити
18
Брюгге
19
ЛАСК
20
Спортинг
21
Сабах
22
Шахтер
23
Интер
24
Наполи
25
Порту
26
АЕК
27
РБ Лейпциг
28
Атлетико
29
Галатасарай
30
Фейеноорд
31
Вильярреал
32
ПСВ
33
Славия
34
Лилль
35
Слован
36
Ланс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
9
1
8
6
2
2
0
0
10
3
7
6
2
2
0
0
8
1
7
6
2
2
0
0
8
2
6
6
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
6
4
2
6
2
2
0
0
5
3
2
6
2
2
0
0
4
2
2
6
3
1
2
0
6
5
1
5
2
1
1
0
7
2
5
4
2
1
1
0
7
4
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
1
0
1
4
2
1
0
1
7
4
3
3
1
1
0
0
3
0
3
3
2
1
0
1
7
5
2
3
2
1
0
1
5
3
2
3
2
1
0
1
7
6
1
3
2
1
0
1
5
4
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
3
1
0
2
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
3
7
-4
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
0
2
3
5
-2
0
2
0
0
2
4
7
-3
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
2
0
0
2
1
11
-10
0
Команда
1
Арсенал
2
ПСЖ
3
Манчестер Сити
4
Спортинг
5
Реал
6
Брюгге
7
Бавария
8
Комо
9
Ливерпуль
10
Интер
11
Барселона
12
Штутгарт
13
Галатасарай
14
Бетис
15
ЛАСК
16
Боруссия Д
17
ПСВ
18
Астон Вилла
19
Ланс
20
Рома
21
Атлетико
22
Шахтер
23
Славия
24
Лилль
25
Порту
26
Вильярреал
27
Викинг
28
Наполи
29
Манчестер Юнайтед
30
Фейеноорд
31
Буде-Глимт
32
АЕК
33
РБ Лейпциг
34
Фенербахче
35
Сабах
36
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
3
2
7
2
2
0
0
10
2
8
6
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
3
0
3
6
2
2
0
0
7
5
2
6
2
2
0
0
6
4
2
6
2
1
1
0
5
3
2
4
2
1
0
1
11
4
7
3
2
1
0
1
8
6
2
3
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
6
5
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
5
5
0
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
1
1
3
4
-1
1
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
1
0
0
1
2
3
-1
0
2
0
0
2
5
7
-2
0
2
0
0
2
2
6
-4
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
3
9
-6
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
2
0
0
2
2
8
-6
0
1
0
0
1
0
6
-6
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
14
-13
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
3
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+