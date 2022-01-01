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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Состав
€ 509 млн
Рома - состав команды
Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.asroma.com/en
Тренер:
Джан Пьеро Гасперини
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
99
Свилар Миле
Вра
27
€ 35 млн
32
Васкес Девис
Вра
28
€ 1.5 млн
95
Голлини Пьерлуиджи
Вра
31
€ 0.8 млн
70
Де Марци Джорджо
Вра
19
-
43
Уэсли
Защ
23
€ 40 млн
5
Н'Дика Эван
Защ
27
€ 35 млн
3
Кулиеракис Константинос
Защ
22
€ 25 млн
87
Гиларди Даниэле
Защ
23
€ 18 млн
26
Балерди Леонардо
Защ
27
€ 18 млн
23
Манчини Джанлука
Защ
30
€ 15 млн
20
Молина Науэль
Защ
28
€ 15 млн
24
Зиолковски Ян
Защ
21
€ 12 млн
2
Ренш Девин
Защ
23
€ 8.5 млн
22
Эрмосо Марио
Защ
31
€ 7 млн
17
Коне Куадио
Пол
25
€ 50 млн
86
Мора Родригу
Пол
19
€ 38 млн
61
Писилли Никколо
Пол
22
€ 30 млн
7
Пеллегрини Лоренцо
Пол
30
€ 8 млн
4
Кристанте Бриан
Пол
31
€ 7 млн
15
де Рон Мартен
Пол
35
€ 3.2 млн
14
Мален Дониелл
Нап
27
€ 45 млн
18
Соуле Матиас
Нап
23
€ 35 млн
9
Кастро Сантьяго
Нап
22
€ 32 млн
11
Фергюсон Эван
Нап
22
€ 20 млн
21
Дибала Пауло
Нап
32
€ 5 млн
20
Вентурино Лоренцо
Нап
20
€ 5 млн
72
Lorenzo Paratici
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7
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