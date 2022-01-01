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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Расписание
€ 507 млн
Рома - расписание матчей
Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.asroma.com/en
Тренер:
Джан Пьеро Гасперини
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 19:00
Рома
- : -
Интер
11.10 | 13:30
Комо
- : -
Рома
14.10 | 22:00
Рома
- : -
Реал
17.10 | 21:45
Рома
- : -
Дженоа
20.10 | 22:00
Рома
- : -
Слован
24.10 | 19:00
Наполи
- : -
Рома
27.10 | 22:45
Рома
- : -
Кальяри
31.10 | 20:00
Удинезе
- : -
Рома
03.11 | 23:00
Манчестер Юнайтед
- : -
Рома
07.11 | 22:45
Рома
- : -
Сассуоло
21.11 | 20:00
Парма
- : -
Рома
25.11 | 23:00
ПСЖ
- : -
Рома
29.11 | 20:30
Рома
- : -
Монца
06.12 | 20:30
Болонья
- : -
Рома
08.12 | 23:00
Рома
- : -
Спортинг
13.12 | 20:30
Лацио
- : -
Рома
20.12 | 20:30
Рома
- : -
Ювентус
03.01 | 20:30
Рома
- : -
Фрозиноне
06.01 | 20:30
Венеция
- : -
Рома
10.01 | 20:30
Рома
- : -
Милан
17.01 | 20:30
Аталанта
- : -
Рома
19.01 | 23:00
АЕК
- : -
Рома
24.01 | 20:30
Рома
- : -
Удинезе
27.01 | 23:00
Рома
- : -
Лилль
31.01 | 20:30
Монца
- : -
Рома
07.02 | 20:30
Рома
- : -
Торино
14.02 | 20:30
Рома
- : -
Парма
21.02 | 20:30
Сассуоло
- : -
Рома
28.02 | 20:30
Рома
- : -
Венеция
07.03 | 20:30
Ювентус
- : -
Рома
14.03 | 20:30
Дженоа
- : -
Рома
21.03 | 20:30
Рома
- : -
Лечче
04.04 | 19:30
Рома
- : -
Болонья
11.04 | 19:30
Интер
- : -
Рома
18.04 | 19:30
Рома
- : -
Лацио
25.04 | 19:30
Фрозиноне
- : -
Рома
02.05 | 19:30
Рома
- : -
Наполи
09.05 | 19:30
Фиорентина
- : -
Рома
16.05 | 19:30
Милан
- : -
Рома
23.05 | 19:30
Рома
- : -
Комо
30.05 | 19:30
Кальяри
- : -
Рома
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