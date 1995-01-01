- 00:56 Стало известно, сколько денег «Ювентус» должен Дибале
- 1 марта
- 18:21 «Все считают тебя ***. Езжай домой!». Судья Серра оскорбил Моуринью после удаления
- 18:03 Моуринью дисквалифицирован на два матча. Он зашел в судейскую после 1:2 с «Кремонезе» 3
- 28 февраля
- 23:56 «Кремонезе» в матче с «Ромой» прервал самую длинную серию без побед в истории Серии А 1
- 22:25 Серия А. «Рома» сенсационно проиграла последней команде лиги «Кремонезе» (1:2)
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 01:02 Лига Европы. «Рома» прошла «Зальцбург», «Аякс» вылетел от «Униона»
- 20 февраля
- 00:43 Серия А. «Рома» победила «Верону» (1:0) и поднялась на 3-е место
- 19 февраля
- 12:23 «Астон Вилла» планирует вернуть Абрахама
- 17 февраля
- 20:09 Моуринью может возглавить «ПСЖ» 5
- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 11 февраля
- 22:22 Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Лечче» (1:1)
- 10 февраля
- 23:21 Экс-помощник Анчелотти рассказал, какой клуб Карло мечтает возглавить 5
- 9 февраля
- 15:55 Фото «Химки» подписали экс-игрока «Ромы», который выигрывал с Сербией юношеское Евро 1
- 10:39 Кассано: «Моуринью никогда не был великим тренером. В «Роме» одна катастрофа сменяется другой» 2
- 00:30 Стали известны детали трансфера Дзаньоло в «Галатасарай»
- 8 февраля
- 23:32 Дзаньоло поблагодарил «Рому» после ухода в «Галатасарай»
- 23:16 Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» 3
- 7 февраля
- 00:51 «Рома» может заменить Дзаньоло экс-полузащитником «Реала»
- 6 февраля
- 08:00 Дзаньоло согласился перейти в турецкий топ-клуб
- 5 февраля
- 13:51 Два турецких клуба заинтересованы в Дзаньоло
- 4 февраля
- 22:07 Серия А. Голы на 2-й и 6-й минутах принесли «Роме» победу над «Эмполи» (2:0)
- 11:35 Дзаньоло запросил у «Ромы» 30-дневный отдых посреди сезона 1
- 2 февраля
- 01:02 Кубок Италии. «Рома» вылетела от «Кремонезе» (1:2). Это 2-я победа кремонцев в сезоне 3