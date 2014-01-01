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    Рома - результаты

    Город Рим
    Дивизион Италия-Серия А
    Сайт http://www.asroma.it/
    Стадион Олимпико
    Тренер Жозе Моуринью
    Турниры:
    Италия. Серия А (2022/2023)
    24 тур
    		28 февраля, вторник 20:30 Кремонезе 2:1 Рома
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Верона
    22 тур
    		11 февраля, суббота 20:00 Лечче 1:1 Рома
    21 тур
    		4 февраля, суббота 20:00 Рома 2:0 Эмполи
    20 тур
    		29 января, воскресенье 22:45 Наполи 2:1 Рома
    19 тур
    		22 января, воскресенье 20:00 Специя 0:2 Рома
    18 тур
    		15 января, воскресенье 22:45 Рома 2:0 Фиорентина
    17 тур
    		8 января, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Рома
    16 тур
    		4 января, среда 18:30 Рома 1:0 Болонья
    15 тур
    		13 ноября, воскресенье 17:00 Рома 1:1 Торино
    14 тур
    		9 ноября, среда 20:30 Сассуоло 1:1 Рома
    13 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
    12 тур
    		31 октября, понедельник 20:30 Верона 1:3 Рома
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 21:45 Рома 0:1 Наполи
    10 тур
    		17 октября, понедельник 19:30 Сампдория 0:1 Рома
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 21:45 Рома 2:1 Лечче
    8 тур
    		1 октября, суббота 19:00 Интер 1:2 Рома
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Рома 0:1 Аталанта
    6 тур
    		12 сентября, понедельник 21:45 Эмполи 1:2 Рома
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:45 Удинезе 4:0 Рома
    4 тур
    		30 августа, вторник 21:45 Рома 3:0 Монца
    3 тур
    		27 августа, суббота 19:30 Ювентус 1:1 Рома
    2 тур
    		22 августа, понедельник 19:30 Рома 1:0 Кремонезе
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 21:45 Салернитана 0:1 Рома
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