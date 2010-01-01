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Рома
Результаты
€ 509 млн
Рома - результаты матчей
Рим
Серия А 2026/2027
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.asroma.com/en
Тренер:
Джан Пьеро Гасперини
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Результаты
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Таблица
Лига чемпионов. 2026/2027
Италия. Серия А. 2026/2027
Италия. Кубок. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Италия. Серия А. 2025/2026
Италия. Кубок. 2024/2025
Лига Европы. 2024/2025
Италия. Серия А. 2024/2025
Италия. Кубок. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Италия. Серия А. 2023/2024
Италия. Кубок. 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Италия. Серия А. 2022/2023
Италия. Кубок. 2021/2022
Италия. Серия А. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Италия. Кубок. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Италия. Серия А. 2020/2021
Италия. Кубок. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Италия. Серия А. 2019/2020
Италия. Кубок. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Италия. Серия А. 2018/2019
Международный кубок чемпионов. 2018
Италия. Кубок. 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Италия. Серия А. 2017/2018
Международный кубок чемпионов. 2017
Италия. Кубок. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Италия. Серия А. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Товарищеские матчи. 2016
Италия. Кубок. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Италия. Серия А. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Италия. Кубок. 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Италия. Серия А. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Серия А. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Серия А. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Серия А. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Кубок. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Суперкубок Италии. 2010
Товарищеские матчи. 2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Серия А. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Италия. Серия А. 2008/2009
Суперкубок Италии. 2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Италия. Серия А. 2007/2008
03.11 | 23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Рома
20.10 | 22:00
Рома
4 : 0
Слован
14.10 | 22:00
Рома
3 : 4
Реал
10.09 | 19:45
Фенербахче
1 : 1
Рома
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