Турниры:
Италия. Серия А (2022/2023)
|24 тур
|28 февраля, вторник
|20:30
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|22:45
|Рома
|1:0
|Верона
|22 тур
|11 февраля, суббота
|20:00
|Лечче
|1:1
|Рома
|21 тур
|4 февраля, суббота
|20:00
|Рома
|2:0
|Эмполи
|20 тур
|29 января, воскресенье
|22:45
|Наполи
|2:1
|Рома
|19 тур
|22 января, воскресенье
|20:00
|Специя
|0:2
|Рома
|18 тур
|15 января, воскресенье
|22:45
|Рома
|2:0
|Фиорентина
|17 тур
|8 января, воскресенье
|22:45
|Милан
|2:2
|Рома
|16 тур
|4 января, среда
|18:30
|Рома
|1:0
|Болонья
|15 тур
|13 ноября, воскресенье
|17:00
|Рома
|1:1
|Торино
|14 тур
|9 ноября, среда
|20:30
|Сассуоло
|1:1
|Рома
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Рома
|0:1
|Лацио
|12 тур
|31 октября, понедельник
|20:30
|Верона
|1:3
|Рома
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|21:45
|Рома
|0:1
|Наполи
|10 тур
|17 октября, понедельник
|19:30
|Сампдория
|0:1
|Рома
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|21:45
|Рома
|2:1
|Лечче
|8 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Интер
|1:2
|Рома
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Рома
|0:1
|Аталанта
|6 тур
|12 сентября, понедельник
|21:45
|Эмполи
|1:2
|Рома
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:45
|Удинезе
|4:0
|Рома
|4 тур
|30 августа, вторник
|21:45
|Рома
|3:0
|Монца
|3 тур
|27 августа, суббота
|19:30
|Ювентус
|1:1
|Рома
|2 тур
|22 августа, понедельник
|19:30
|Рома
|1:0
|Кремонезе
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|21:45
|Салернитана
|0:1
|Рома