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    АЕК Афины - состав

    Город Афины
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт www.aekfc.gr
    Стадион Олимпийский
    Тренер Матиас Алмейда
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Станкович Чикан Австрия Вра 30 1 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    28 Хаджусафи Эхсан Иран Защ 33 1 0 2 0 0 € 0.8 млн.
    29 Сидибе Джибриль Франция Сенегал Защ 31 1 1 0 1 0 € 2.5 млн.
    3 Мохаммади Милад Иран Защ 29 1 0 0 1 0 € 1.8 млн.
    24 Митоглу Герасимос Греция Защ 23 1 0 0 1 0 € 1.2 млн.
    10 Цубер Стивен Швейцария Пол 32 1 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    20 Манталос Петрос Греция Пол 32 1 0 0 1 0 € 2.5 млн.
    8 Гачинович Мият Сербия Босния и Герцеговина Пол 28 1 1 0 1 0 € 3.5 млн.
    6 Йонссон Йенс Дания Пол 30 1 0 0 0 0 € 3 млн.
    19 Элиассон Никлас Швеция Пол 27 1 0 1 1 0 € 2.5 млн.
    4 Шиманьски Дамьян Польша Пол 28 1 0 0 1 0 € 2.5 млн.
    5 Амрабат Нордин Марокко Нидерланды Нап 36 1 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    11 Араухо Серхио Аргентина Нап 31 1 0 0 0 0 € 3 млн.
    14 Понсе Эсекьель Аргентина Нап 26 1 1 0 1 0 € 2.5 млн.
    7 Гарсия Леви Тринидад и Тобаго Нап 25 1 0 0 0 0 € 7 млн.
    13 Пинеда Орбелин Мексика Нап 27 1 0 0 0 0 € 5 млн.
    Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 5
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