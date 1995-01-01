Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Станкович Чикан
|Вра
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|28
|Хаджусафи Эхсан
|Защ
|33
|1
|0
|2
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|29
|Сидибе Джибриль
|Защ
|31
|1
|1
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|3
|Мохаммади Милад
|Защ
|29
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 1.8 млн.
|24
|Митоглу Герасимос
|Защ
|23
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 1.2 млн.
|10
|Цубер Стивен
|Пол
|32
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|20
|Манталос Петрос
|Пол
|32
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|8
|Гачинович Мият
|Пол
|28
|1
|1
|0
|1
|0
|€ 3.5 млн.
|6
|Йонссон Йенс
|Пол
|30
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|19
|Элиассон Никлас
|Пол
|27
|1
|0
|1
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|4
|Шиманьски Дамьян
|Пол
|28
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|5
|Амрабат Нордин
|Нап
|36
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|11
|Араухо Серхио
|Нап
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|14
|Понсе Эсекьель
|Нап
|26
|1
|1
|0
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|7
|Гарсия Леви
|Нап
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 7 млн.
|13
|Пинеда Орбелин
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 5 млн.
Всего игроков: 16, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 6, нападающих: 5