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Греция. Суперлига
Команды
АЕК
Состав
€ 78 млн
АЕК Афины - состав команды
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Агия София
Сайт:
http://www.aekfc.gr
Тренер:
Марко Николич
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Стракоша Томас
Вра
31
€ 3 млн
91
Бриноли Альберто
Вра
35
€ 0.7 млн
2
Мукуди Ароль
Защ
28
€ 6 млн
44
Релваш Филипе
Защ
26
€ 4.5 млн
12
Рота Лазарос
Защ
29
€ 4.5 млн
3
Пилиос Ставрос
Защ
25
€ 2 млн
22
Ликояннис Хараламбос
Защ
32
€ 1.2 млн
21
Вида Домагой
Защ
37
€ 0.5 млн
15
Martin Georgiev
Защ
-
14
Майер Ловро
Пол
28
€ 8 млн
6
Кайринен Каан
Пол
27
€ 6 млн
18
Марин Рэзван
Пол
30
€ 4 млн
27
Виталис Милан
Пол
24
€ 2 млн
16
Арриага Кервин
Пол
28
€ 2 млн
8
Гачинович Мият
Пол
31
€ 1.5 млн
23
Мариу Жоау
Пол
33
€ 1.5 млн
20
Манталос Петрос
Пол
35
€ 0.8 млн
37
Перейра Роберто
Пол
35
€ 0.7 млн
80
Hakim Sahabo
Пол
-
17
Dimitrios Kaloskamis
Пол
-
9
Йович Лука
Нап
28
€ 9 млн
10
Зубков Александр
Нап
30
€ 6 млн
11
Койта Абубакари
Нап
27
€ 5 млн
19
Варга Бернабеш
Нап
31
€ 4 млн
7
Кутеса Дерек
Нап
28
€ 3.5 млн
90
Зини
Нап
24
€ 2.5 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 6
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