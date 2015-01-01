Турниры:
Греция. Суперлига (2022/2023)
|24 тур
|25 февраля, суббота
|18:30
|АЕК
|2:0
|Астерас
|23 тур
|19 февраля, воскресенье
|21:30
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|22 тур
|13 февраля, понедельник
|19:30
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|21 тур
|5 февраля, воскресенье
|18:30
|Атромитос
|АЕК
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Перенесен на неопределенный срок
|20 тур
|29 января, воскресенье
|20:30
|АЕК
|3:0
|Арис
|19 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Ионикос
|1:2
|АЕК
|18 тур
|15 января, воскресенье
|17:00
|АЕК
|4:1
|Панетоликос
|17 тур
|8 января, воскресенье
|20:30
|АЕК
|1:0
|Панатинаикос
|16 тур
|3 января, вторник
|21:00
|ПАС
|2:1
|АЕК
|15 тур
|28 декабря, среда
|20:30
|Волос
|0:4
|АЕК
|14 тур
|21 декабря, среда
|18:00
|АЕК
|3:0
|ПАС Ламия
|13 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:30
|Олимпиакос
|0:0
|АЕК
|12 тур
|9 ноября, среда
|21:00
|АЕК
|3:0
|ОФИ
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:30
|Астерас
|1:1
|АЕК
|10 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|АЕК
|2:0
|ПАОК
|9 тур
|24 октября, понедельник
|18:00
|Левадиакос
|0:2
|АЕК
|8 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|АЕК
|1:0
|Атромитос
|7 тур
|9 октября, воскресенье
|21:15
|Арис
|0:2
|АЕК
|6 тур
|3 октября, понедельник
|20:00
|АЕК
|4:1
|Ионикос
|5 тур
|17 сентября, суббота
|20:00
|Панетоликос
|0:2
|АЕК
|4 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:30
|Панатинаикос
|2:1
|АЕК
|3 тур
|4 сентября, воскресенье
|21:30
|АЕК
|2:0
|ПАС
|2 тур
|27 августа, суббота
|21:30
|АЕК
|0:1
|Волос
|1 тур
|20 августа, суббота
|21:30
|ПАС Ламия
|0:3
|АЕК