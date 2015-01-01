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    АЕК - результаты

    Город Афины
    Дивизион Греция-Суперлига
    Сайт www.aekfc.gr
    Стадион Олимпийский
    Тренер Сократис Офридопулос
    Турниры:
    Греция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		25 февраля, суббота 18:30 АЕК 2:0 Астерас
    23 тур
    		19 февраля, воскресенье 21:30 ПАОК 2:0 АЕК
    22 тур
    		13 февраля, понедельник 19:30 АЕК 3:0 Левадиакос
    21 тур
    		5 февраля, воскресенье 18:30 Атромитос АЕК
    Перенесен на неопределенный срок
    20 тур
    		29 января, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 Арис
    19 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Ионикос 1:2 АЕК
    18 тур
    		15 января, воскресенье 17:00 АЕК 4:1 Панетоликос
    17 тур
    		8 января, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 Панатинаикос
    16 тур
    		3 января, вторник 21:00 ПАС 2:1 АЕК
    15 тур
    		28 декабря, среда 20:30 Волос 0:4 АЕК
    14 тур
    		21 декабря, среда 18:00 АЕК 3:0 ПАС Ламия
    13 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:30 Олимпиакос 0:0 АЕК
    12 тур
    		9 ноября, среда 21:00 АЕК 3:0 ОФИ
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 21:30 Астерас 1:1 АЕК
    10 тур
    		30 октября, воскресенье 20:30 АЕК 2:0 ПАОК
    9 тур
    		24 октября, понедельник 18:00 Левадиакос 0:2 АЕК
    8 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 АЕК 1:0 Атромитос
    7 тур
    		9 октября, воскресенье 21:15 Арис 0:2 АЕК
    6 тур
    		3 октября, понедельник 20:00 АЕК 4:1 Ионикос
    5 тур
    		17 сентября, суббота 20:00 Панетоликос 0:2 АЕК
    4 тур
    		11 сентября, воскресенье 21:30 Панатинаикос 2:1 АЕК
    3 тур
    		4 сентября, воскресенье 21:30 АЕК 2:0 ПАС
    2 тур
    		27 августа, суббота 21:30 АЕК 0:1 Волос
    1 тур
    		20 августа, суббота 21:30 ПАС Ламия 0:3 АЕК
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