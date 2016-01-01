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€ 78 млн
АЕК Афины - результаты матчей
Афины
Греция. Суперлига
Стадион:
Агия София
Сайт:
http://www.aekfc.gr
Тренер:
Марко Николич
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Таблица
Греция. Суперлига. 2026/2027
Лига чемпионов. 2026/2027
Греция. Кубок. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Греция. Суперлига. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Греция. Суперлига. 2022/2023
Греция. Суперлига. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Греция. Суперлига. 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Греция. Суперлига. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Греция. Суперлига. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Греция. Суперлига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2016/2017
Греция. Суперлига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Греция. Еврокубковый плей-офф. 2015/2016
Греция. Суперлига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
13.09 | 19:00
Астерас
1 : 1
АЕК
05.09 | 21:00
АЕК
5 : 0
Арис
30.08 | 21:00
Кифисиас
1 : 1
АЕК
22.08 | 20:00
АЕК
4 : 0
Ираклис
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