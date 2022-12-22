- 22 декабря 2022
- 11:04 Три европейских клуба претендуют на Мишкича из «Урала»
- 16 сентября 2022
- 16:24 Фото Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат» 1
- 10 сентября 2022
- 13:23 Фото АЕК бесплатно подписал чемпиона мира-2018
- 27 августа 2022
- 12:12 Фото «Локомотив» объявил о переходе защитника АЕКа Митая 5
- 26 августа 2022
- 13:25 «Локомотив» сегодня может объявить о новом трансфере 1
- 20 августа 2022
- 11:35 Стало известно, сколько «Локомотив» заплатит за Митая 2
- 19 августа 2022
- 18:18 «Локомотив» близок к подписанию защитника сборной Албании 2
- 1 августа 2022
- 07:48 Фото Защитник сборной Хорватии Вида перешел в греческий клуб
- 7 июня 2022
- 22:03 Фото Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш стал спортивным директором АЕКа
- 5 июня 2022
- 11:44 Поляк Крыховяк вернется летом в «Краснодар» («СЭ») 30
- 16 марта 2022
- 17:36 Крыховяк – о возвращении в «Краснодар»: «Пока не думаю об этом» 7
- 15:29 Ракицкий может перейти в АЕК
- 15 марта 2022
- 19:58 Фото «Новая глава». Крыховяк – о переходе из «Краснодара» в АЕК 3
- 18:47 «Краснодар» объявил о приостановке контракта с Крыховяком до 1 июня 6
- 17:42 Фото Крыховяк подписал контракт с АЕКом до конца сезона 5
- 14 марта 2022
- 16:54 Фото Крыховяк прилетел в Афины для подписания контракта с АЕКом 9
- 13 марта 2022
- 12:42 Крыховяк перейдет в АЕК и летом вернется в «Краснодар» (Sportowe Fakty) 15
- 2 сентября 2021
- 20:33 Sport24: «Уфа» отказалась от возвращения Данченко из АЕКа 1
- 29 августа 2021
- 16:53 АЕК сделал предложение «Рубину» по Йевтичу 3
- 17 июля 2021
- 11:14 Фото Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
- 9 февраля 2021
- 11:56 Metaratings: «Спартак» не отпустил Селихова в аренду в АЕК 5
- 31 января 2021
- 13:33 Фото Данченко перешел из «Рубина» в АЕК 4
- 28 декабря 2020
- 09:39 Хименес сменил Карреру на посту главного тренера АЕКа
- 22 декабря 2020
- 19:34 Каррера покинул АЕК 20
- 19:17 Агент Карреры опроверг уход тренера из АЕКа
- 13:19 Каррера близок к увольнению из АЕКа. Его могут заменить Хименес или Пойет 3
- 8 декабря 2020
- 14:49 Каррера готов покинуть АЕК, если игроки назовут его виновником неудачных результатов 6
- 29 октября 2020
- 22:54 Лига Европы. «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену», «Милан» разгромил «Спарту», АЕК Карреры уступил «Лестеру»
- 25 октября 2020
- 08:51 Sportdog: Каррера подрался с Ливайей в раздевалке после матча с «Брагой» 3
- 5 октября 2020
- 19:26 Фото Официально: Неделчару перешел из «Уфы» в АЕК 6