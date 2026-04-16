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  • АЕК – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

АЕК – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

16 апреля, 20:50
АЕК
16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Райо Вальекано
13' Зини 36' Р. Марин (П) 51' Зини
60' И. Палазон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Томас Стракоша
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
(К) ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
11
Абубакари Койта
ЛВ
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
90
Зини
ЦФ
25
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
АЕК
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
37
Роберто Перейра
АП
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Алемао
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-3-2
1
Стракоша
3
Пилиос
2
Мукуди
44
Релваш
12
Рота
18
Марин
7
Кутеса
13
Пинеда
11
Койта
25
Варга
90
Зини
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
12
Акомах
7
Кутеса
19
Элиассон
19
Элиассон
7
Кутеса
90
Зини
8
Гачинович
8
Гачинович
90
Зини
3
Пилиос
37
Перейра
37
Перейра
3
Пилиос
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
32
Менди
32
Менди
7
Палазон
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
5
Фелипе
4
Диас
4
Диас
5
Фелипе
12
Акомах
9
Алемао
9
Алемао
12
Акомах
Остались в запасе
АЕК
Райо Вальекано
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча АЕК - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Количество передач
374
232
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.8
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65

Смотреть прямую трансляцию ответного матча АЕК против «Райо Вальекано», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК – «Райо Вальекано»

АЕК – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Райо Вальекано АЕК
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