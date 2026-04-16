16.04.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
Лига конференций, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
АЕК
АЕК
4-1-3-2
1
Стракоша
3
Пилиос
2
Мукуди
44
Релваш
12
Рота
18
Марин
7
Кутеса
13
Пинеда
11
Койта
25
Варга
90
Зини
4-2-3-1
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
5
Фелипе
3
Чаваррия
6
Сисс
17
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
12
Акомах
7
Кутеса
19
Элиассон
19
Элиассон
7
Кутеса
90
Зини
8
Гачинович
8
Гачинович
90
Зини
3
Пилиос
37
Перейра
37
Перейра
3
Пилиос
18
Гарсия
18
Эспино
18
Эспино
18
Гарсия
7
Палазон
32
Менди
32
Менди
7
Палазон
17
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
17
Лопес
5
Фелипе
4
Диас
4
Диас
5
Фелипе
12
Акомах
9
Алемао
9
Алемао
12
Акомах
Остались в запасе
АЕК
Райо Вальекано
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
81
Angelos Angelopoulos
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Карденас
ВР
30
Adrián Molina
ВР
20
Иван Баллиу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча АЕК - Райо Вальекано
2
3
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Количество передач
374
232
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.78
1.8
xGP (предотвращенные голы)
0.65
0.65
Смотреть прямую трансляцию ответного матча АЕК против «Райо Вальекано», 1/4 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча АЕК – «Райо Вальекано»
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Источник: «Бомбардир»