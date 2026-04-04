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  • «Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 15:05
Байер
04.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
6 : 3
Завершен
Вольфсбург
30' А. Гримальдо (П) 44' А. Гримальдо 53' П. Шик (П) 68' Э. Тапсоба 73' И. Маза 90+6' М. Тилльман
16' Й. Винд 31' Й. Меле 38' К. Эриксен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
1
Марк Флеккен
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Кристиан Эриксен
(К) АП
39
Патрик Виммер
ПВ
23
Йонас Винд
ЦФ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
19
Йеспер Линдстрем
АП
11
Адам Дагхим
ЛВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
20
Гримальдо
12
Тапсоба
5
Баде
6
Фернандес
8
Андрих
14
Паласиос
42
Калбрет
22
Маза
23
Телла
35
Кофане
3-3-2-2
1
Грабара
3
Вавро
4
Кулиеракис
6
Белосян
21
Меле
5
Соуза
26
Кумбеди
39
Виммер
24
Эриксен
18
Амура
23
Винд
35
Кофане
17
Тилльман
17
Тилльман
35
Кофане
6
Фернандес
10
Шик
10
Шик
6
Фернандес
23
Телла
19
Поку
19
Поку
23
Телла
24
Эриксен
27
Арнольд
27
Арнольд
24
Эриксен
26
Кумбеди
19
Сванберг
19
Сванберг
26
Кумбеди
39
Виммер
19
Линдстрем
19
Линдстрем
39
Виммер
23
Винд
17
Пейчинович
17
Пейчинович
23
Винд
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
28
Янис Бласвих
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Байер
Точно не сыграют
Артур
ПЗ
Алеш Гарсия
ЦП
Лукас Васкес
ПВ
Джарел Куанса
ЦЗ
Мартен Терье
ЛВ
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Мориц Йенц
ЦЗ
Ловро Майер
ЦП
Кевин Паредес
ЛП
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Статистика матча Байер - Вольфсбург
1
3
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
623
283
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
4.52
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-1.46
-1.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вольфсбурга», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Вольфсбург»

«Байер» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Байер
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