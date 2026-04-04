04.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
Германия. Бундеслига, 28 тур
6 : 3
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-1-2-3-1
1
Флеккен
20
Гримальдо
12
Тапсоба
5
Баде
6
Фернандес
8
Андрих
14
Паласиос
42
Калбрет
22
Маза
23
Телла
35
Кофане
3-3-2-2
1
Грабара
3
Вавро
4
Кулиеракис
6
Белосян
21
Меле
5
Соуза
26
Кумбеди
39
Виммер
24
Эриксен
18
Амура
23
Винд
35
Кофане
17
Тилльман
17
Тилльман
35
Кофане
6
Фернандес
10
Шик
10
Шик
6
Фернандес
23
Телла
19
Поку
19
Поку
23
Телла
24
Эриксен
27
Арнольд
27
Арнольд
24
Эриксен
26
Кумбеди
19
Сванберг
19
Сванберг
26
Кумбеди
39
Виммер
19
Линдстрем
19
Линдстрем
39
Виммер
23
Винд
17
Пейчинович
17
Пейчинович
23
Винд
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
28
Янис Бласвих
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
18
Йонас Омлин
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
17
Элисс Бен-Сегир
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Байер
Точно не сыграют
Статистика матча Байер - Вольфсбург
1
3
Всего ударов по воротам
25
11
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
8
11
Офсайды
2
1
Количество передач
623
283
Сейвы
2
5
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
4.52
2.01
xGP (предотвращенные голы)
-1.46
-1.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Вольфсбурга», 28-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Вольфсбург»
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Источник: «Бомбардир»