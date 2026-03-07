Введите ваш ник на сайте
  «Вольфсбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Вольфсбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 15:59
Вольфсбург
07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Гамбург
22' К. Эриксен (П)
33' Л. Вушкович (П) 58' Ж. Домпе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
15
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
31
Янник Герхардт
(К) ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
19
Йеспер Линдстрем
АП
41
Ян Бюргер
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
(К) ЛЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
25
Джордан Торунарига
ЦЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
21
Николай Ремберг
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
27
Филип Отеле
ЛВ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
37
Фарелл Хензель
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Гамбург
12
Сандер Тангвик
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
16
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
45
F. Balde
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Дэмион Даунс
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Грабара
18
Аджетей
4
Кулиеракис
6
Белосян
15
Йенц
5
Соуза
31
Герхардт
19
Линдстрем
24
Эриксен
17
Пейчинович
41
Бюргер
4-1-2-3
1
Фернандес
2
Микельбренси
44
Вушкович
25
Торунарига
28
Мухайм
8
Эльфадли
21
Ремберг
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
7
Домпе
27
Отеле
31
Герхардт
10
Майер
10
Майер
31
Герхардт
15
Йенц
27
Арнольд
27
Арнольд
15
Йенц
11
Дагхим
11
Дагхим
19
Линдстрем
9
Амура
9
Амура
19
Линдстрем
17
Пейчинович
7
Сиогаи
7
Сиогаи
17
Пейчинович
8
Эльфадли
17
Омари
17
Омари
8
Эльфадли
2
Микельбренси
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
2
Микельбренси
27
Отеле
20
Виейра
20
Виейра
27
Отеле
7
Домпе
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Домпе
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
19
Даунс
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
37
Фарелл Хензель
ЦП
12
Сандер Тангвик
ВР
45
F. Balde
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
37
Фарелл Хензель
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
45
F. Balde
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Кевин Паредес
ЛП
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Патрик Виммер
ПВ
Под вопросом
Максимилиан Арнольд
ЦП
Йоаким Меле
ПЗ
Йонас Винд
ЦФ
Маттиас Сванберг
ЦП
Гамбург
Точно не сыграют
Николас Капалдо
ЦП
Альберт Гренбек
ЦП
Alexander Røssing-Lelesiit
ЦФ
Бейкери Джатта
ЦФ
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
6
Офсайды
3
3
Количество передач
391
374
Сейвы
5
3
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.82
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Гамбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«Гамбург»

«Вольфсбург» – «Гамбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Германия. Бундеслига Гамбург Вольфсбург
