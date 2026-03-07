07.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
4-1-1-2-2
1
Грабара
18
Аджетей
4
Кулиеракис
6
Белосян
15
Йенц
5
Соуза
31
Герхардт
19
Линдстрем
24
Эриксен
17
Пейчинович
41
Бюргер
4-1-2-3
1
Фернандес
2
Микельбренси
44
Вушкович
25
Торунарига
28
Мухайм
8
Эльфадли
21
Ремберг
6
Локонга
11
Кенигсдорффер
7
Домпе
27
Отеле
31
Герхардт
10
Майер
10
Майер
31
Герхардт
15
Йенц
27
Арнольд
27
Арнольд
15
Йенц
11
Дагхим
11
Дагхим
19
Линдстрем
9
Амура
9
Амура
19
Линдстрем
17
Пейчинович
7
Сиогаи
7
Сиогаи
17
Пейчинович
8
Эльфадли
17
Омари
17
Омари
8
Эльфадли
2
Микельбренси
16
Гочолеишвили
16
Гочолеишвили
2
Микельбренси
27
Отеле
20
Виейра
20
Виейра
27
Отеле
7
Домпе
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Домпе
11
Кенигсдорффер
19
Даунс
19
Даунс
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
Вольфсбург
Гамбург
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
37
Фарелл Хензель
ЦП
12
Сандер Тангвик
ВР
45
F. Balde
ЦФ
9
Роберт Глатцель
ЦФ
49
Otto Stange
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Кевин Паредес
ЛП
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Патрик Виммер
ПВ
Под вопросом
Статистика матча Вольфсбург - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
6
Офсайды
3
3
Количество передач
391
374
Сейвы
5
3
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.2
1.82
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Гамбурга», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Гамбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»