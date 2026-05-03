03.05.2026, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
43
Огбус
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
9
Хелер
3-3-3-1
25
Грабара
24
Белосян
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
26
Кумбеди
21
Виммер
24
Эриксен
14
Дагхим
17
Пейчинович
43
Огбус
3
Линхарт
3
Линхарт
43
Огбус
30
Гюнтер
17
Кюблер
17
Кюблер
30
Гюнтер
14
Сузуки
27
Хефлер
27
Хефлер
14
Сузуки
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
3
Кулиеракис
4
Йенц
4
Йенц
3
Кулиеракис
5
Соуза
32
Сванберг
32
Сванберг
5
Соуза
21
Виммер
14
Майер
14
Майер
21
Виммер
24
Эриксен
31
Герхардт
31
Герхардт
24
Эриксен
14
Дагхим
9
Амура
9
Амура
14
Дагхим
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
Точно не сыграют
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
5
11
Офсайды
2
1
Количество передач
501
287
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вольфсбурга», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»