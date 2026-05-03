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  • «Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 19:20
Фрайбург
03.05.2026, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
75' Ф. Линхарт
55' К. Кулиеракис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Кристиан Эриксен
(К) АП
21
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
4-2-3-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
43
Огбус
29
Треу
8
Эггештайн
44
Манзамби
19
Бесте
14
Сузуки
32
Грифо
9
Хелер
3-3-3-1
25
Грабара
24
Белосян
3
Вавро
3
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
26
Кумбеди
21
Виммер
24
Эриксен
14
Дагхим
17
Пейчинович
43
Огбус
3
Линхарт
3
Линхарт
43
Огбус
30
Гюнтер
17
Кюблер
17
Кюблер
30
Гюнтер
14
Сузуки
27
Хефлер
27
Хефлер
14
Сузуки
9
Хелер
31
Матанович
31
Матанович
9
Хелер
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
3
Кулиеракис
4
Йенц
4
Йенц
3
Кулиеракис
5
Соуза
32
Сванберг
32
Сванберг
5
Соуза
21
Виммер
14
Майер
14
Майер
21
Виммер
24
Эриксен
31
Герхардт
31
Герхардт
24
Эриксен
14
Дагхим
9
Амура
9
Амура
14
Дагхим
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
Точно не сыграют
Патрик Остерхаге
ЦП
Макс Розенфельдер
ЦЗ
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Максимилиан Арнольд
ЦП
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
1
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
5
11
Офсайды
2
1
Количество передач
501
287
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.82
xGP (предотвращенные голы)
-0.02
-0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вольфсбурга», 32-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Вольфсбург»

«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Фрайбург
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