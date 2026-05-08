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«Вольфсбург» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.08

08 мая 2026 9:59
Вольфсбург - Бавария
09 мая 2026, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 33 тур
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2.08
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
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9 мая состоится матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вольфсбург» примет мюнхенскую «Баварию». Встреча аутсайдера, борющегося за выживание, и безоговорочного лидера чемпионата. «Волки» не проигрывают три тура подряд, но «Бавария» имеет колоссальное историческое преимущество и продолжает борьбу за чемпионство.

«Вольфсбург»

«Волки» подходят к матчу после гостевой ничьей с «Фрайбургом» (1:1) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Дженан Пейчинович с 10 голами в 30 матчах является лучшим бомбардиром. «Вольфсбург» пропускает в 24 из 26 последних матчей и не выигрывает в 7 последних домашних встречах. «Волки» забивают в трeх последних очных матчах против «Баварии», но проиграли 7 последних встреч.

«Бавария»

Мюнхенцы подходят к матчу после вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (1:1 в ответном матче) и домашней ничьей с «Хайденхаймом» (3:3). Команда не проигрывает на протяжении 13 последних матчей Бундеслиги и стабильно забивает в 19 последних турах. «Бавария» имеет лучшую разницу мячей в турнире – 81 и является самой результативной – 116 голов в 32 турах. Харри Кейн с 58 голами в 53 матчах остаeтся главной ударной силой. Мюнхенцы одержали 7 побед подряд в очных встречах против «Вольфсбурга» и забивают в 30 последних очных матчах. Команда пропускает в четырeх последних матчах.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Не выигрывает в 7 последних матчах дома
  • Пропускает в 24 из 26 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл 7 последних очных матчей против «Баварии»

«Бавария»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 19 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 2.80 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа в 7 последних очных матчах против «Вольфсбурга»
  • Забивает в 30 последних очных матчах против «Вольфсбурга»

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Бавария»

«Бавария» имеет колоссальное историческое преимущество в очных противостояниях и одержала 7 побед подряд над «Вольфсбургом», забивая в 30 последних очных матчах. Мюнхенцы являются самой результативной командой лиги и продолжают борьбу за чемпионство. «Вольфсбург» не выигрывает 7 домашних матчей подряд и пропускает в большинстве встреч. Ожидаем уверенную победу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 – коэффициент 1.55
  • Победа «Баварии» с форой (-1.5)

2.08
Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Германия. Бундеслига Бавария Вольфсбург
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