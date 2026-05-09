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  • «Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 18:20
Вольфсбург
09.05.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
56' М. Олисе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Вольфсбург
25
Камил Грабара
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Кристиан Эриксен
(К) АП
21
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
34
Том Бишоф
АП
11
Николас Джексон
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
45
Александар Павлович
ОП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
7
Леннарт Карл
АП
3-3-3-1
25
Грабара
24
Белосян
3
Вавро
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
5
Соуза
21
Меле
14
Дагхим
24
Эриксен
21
Виммер
17
Пейчинович
3-1-1-3-2
40
Урбиг
21
Ито
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
34
Бишоф
10
Мусиала
9
Кейн
11
Джексон
24
Эриксен
32
Сванберг
32
Сванберг
24
Эриксен
21
Виммер
14
Майер
14
Майер
21
Виммер
5
Соуза
31
Герхардт
31
Герхардт
5
Соуза
26
Кумбеди
35
Линдстрем
35
Линдстрем
26
Кумбеди
14
Дагхим
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Дагхим
21
Ито
4
Та
4
Та
21
Ито
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
27
Горецка
10
Мусиала
7
Карл
7
Карл
10
Мусиала
11
Джексон
14
Диас
14
Диас
11
Джексон
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Максимилиан Арнольд
ЦП
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Йонас Винд
ЦФ
Бавария
Точно не сыграют
Майкон Кардосо
ПВ
Серж Гнабри
ПВ
Кассиано Киала
ЦЗ
Уисдом Майк
ЛВ
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
5
Офсайды
2
4
Количество передач
334
771
Сейвы
8
5
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.85
xGP (предотвращенные голы)
1.62
1.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Баварии», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург»«Бавария»

«Вольфсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Вольфсбург
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