09.05.2026, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
3-3-3-1
25
Грабара
24
Белосян
3
Вавро
3
Кулиеракис
26
Кумбеди
5
Соуза
21
Меле
14
Дагхим
24
Эриксен
21
Виммер
17
Пейчинович
3-1-1-3-2
40
Урбиг
21
Ито
3
Мин-Джэ
44
Станишич
6
Киммих
27
Горецка
17
Олисе
34
Бишоф
10
Мусиала
9
Кейн
11
Джексон
24
Эриксен
32
Сванберг
32
Сванберг
24
Эриксен
21
Виммер
14
Майер
14
Майер
21
Виммер
5
Соуза
31
Герхардт
31
Герхардт
5
Соуза
26
Кумбеди
35
Линдстрем
35
Линдстрем
26
Кумбеди
14
Дагхим
7
Сиогаи
7
Сиогаи
14
Дагхим
21
Ито
4
Та
4
Та
21
Ито
3
Мин-Джэ
2
Упамекано
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
27
Горецка
27
Лаймер
27
Лаймер
27
Горецка
10
Мусиала
7
Карл
7
Карл
10
Мусиала
11
Джексон
14
Диас
14
Диас
11
Джексон
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
45
Александар Павлович
ОП
39
Бара Сапоко Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
1
Всего ударов по воротам
17
16
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
5
Офсайды
2
4
Количество передач
334
771
Сейвы
8
5
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
3.04
1.85
xGP (предотвращенные голы)
1.62
1.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Баварии», 33-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»