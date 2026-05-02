3 мая на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» примет «Вольфсбург». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за еврокубки, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

«Фрайбург»

Хозяева подходят к матчу после трeх поражений подряд во всех турнирах – от «Браги» в Лиге Европы (1:2), разгрома от «Боруссии» Д (0:4) и вылета из Кубка Германии от «Штутгарта» (1:2). Команда пропускает в пяти последних матчах и имеет проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Винченцо Грифо с 14 голами в 48 матчах является лучшим бомбардиром. «Фрайбург» забивает в 9 из 11 последних матчей и одержал 3 победы подряд в очных встречах против «Вольфсбурга».

«Вольфсбург»

«Волки» подходят к матчу после домашней ничьей с «Боруссией» М (0:0) и находятся в зоне стыковых матчей. Команда пропускает в 23 из 25 последних матчей и имеет худшую оборону в лиге – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Дженан Пейчинович с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Вольфсбург» проиграл 3 последних очных матча против «Фрайбурга» и пропускает в 6 последних встречах.

Факты о командах

«Фрайбург»

Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах

Пропускает в 5 последних матчах

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Победа в 3 последних очных матчах против «Вольфсбурга»

Забивает в 6 последних очных матчах против «Вольфсбурга»

«Вольфсбург»

Пропускает в 23 из 25 последних матчей

В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Проиграл 3 последних очных матча против «Фрайбурга»

Пропускает в 6 последних очных матчах против «Фрайбурга»

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Вольфсбург»

«Фрайбург» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержал 3 победы подряд над «Вольфсбургом». Хозяева забивают в 9 из 11 последних матчей. «Вольфсбург» пропускает в 23 из 25 последних матчей и находится в зоне вылета. Несмотря на кризисную форму хозяев, уровень соперника позволяет рассчитывать на победу.

Рекомендованные ставки