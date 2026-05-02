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«Фрайбург» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.5

02 мая 2026 9:09
Фрайбург - Вольфсбург
03 мая 2026, воскресенье 20:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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2.50
Победа «Фрайбурга»
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3 мая на стадионе «Европа-Парк» во Фрайбурге состоится матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» примет «Вольфсбург». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за еврокубки, а гости отчаянно пытаются выбраться из зоны вылета.

«Фрайбург»

Хозяева подходят к матчу после трeх поражений подряд во всех турнирах – от «Браги» в Лиге Европы (1:2), разгрома от «Боруссии» Д (0:4) и вылета из Кубка Германии от «Штутгарта» (1:2). Команда пропускает в пяти последних матчах и имеет проблемы в обороне – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Винченцо Грифо с 14 голами в 48 матчах является лучшим бомбардиром. «Фрайбург» забивает в 9 из 11 последних матчей и одержал 3 победы подряд в очных встречах против «Вольфсбурга».

«Вольфсбург»

«Волки» подходят к матчу после домашней ничьей с «Боруссией» М (0:0) и находятся в зоне стыковых матчей. Команда пропускает в 23 из 25 последних матчей и имеет худшую оборону в лиге – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Дженан Пейчинович с 10 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. «Вольфсбург» проиграл 3 последних очных матча против «Фрайбурга» и пропускает в 6 последних встречах.

Факты о командах

«Фрайбург»

  • Проигрывает в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Вольфсбурга»
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Вольфсбурга»

«Вольфсбург»

  • Пропускает в 23 из 25 последних матчей
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Фрайбурга»
  • Пропускает в 6 последних очных матчах против «Фрайбурга»

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Вольфсбург»

«Фрайбург» имеет заметное преимущество в очных противостояниях и одержал 3 победы подряд над «Вольфсбургом». Хозяева забивают в 9 из 11 последних матчей. «Вольфсбург» пропускает в 23 из 25 последних матчей и находится в зоне вылета. Несмотря на кризисную форму хозяев, уровень соперника позволяет рассчитывать на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 2.5
  • Индивидуальный тотал «Фрайбурга» больше 1.5

2.50
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Вольфсбург Фрайбург
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