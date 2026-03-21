21.03.2026, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
3-3-2-2
1
Грабара
6
Белосян
15
Йенц
4
Кулиеракис
26
Кумбеди
5
Соуза
21
Меле
19
Линдстрем
24
Эриксен
9
Амура
23
Винд
3-1-3-3
30
Бакхаус
3
Сугавара
4
Штарк
32
Фридль
18
Пуэртас
11
Нджинма
10
Биттенкурт
2
Деман
17
Груль
7
Мбангула
20
Шмид
9
Амура
Остались в запасе
Вольфсбург
Вердер
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
25
Маркус Колке
ВР
24
Патрис Чович
АП
23
Айзек Шмидт
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Вольфсбург
Точно не сыграют
Статистика матча Вольфсбург - Вердер
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
16
6
Офсайды
1
4
Количество передач
516
404
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.06
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Вердера», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Вердер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»