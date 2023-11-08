Горлукович дал однозначный ответ о победителе РПЛ сезона-2023/24

Экс‑футболист «Спартака» Сергей Горлукович считает, что чемпионом России в нынешнем сезоне без вариантов станет «Зенит».

«Кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне? Тут однозначный ответ – «Зенит». Другого варианта нет. Хотя петербуржцы и резко сбавили, но потенциала команды достаточно, чтобы ликвидировать разрыв, а потом и удержать лидерство.

В «Краснодар» не верю. У них и так уже успешный сезон, и второе место будет успехом», – сказал Горлукович.

После 14 туров «Краснодар» лидирует, набрав 31 очко.

«Зенит» находится на второй позиции с 29 очками.

11 ноября команды сыграют между собой в Санкт‑Петербурге.

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