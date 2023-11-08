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    • Горлукович дал однозначный ответ о победителе РПЛ сезона-2023/24

    Горлукович дал однозначный ответ о победителе РПЛ сезона-2023/24

    Экс‑футболист «Спартака» Сергей Горлукович считает, что чемпионом России в нынешнем сезоне без вариантов станет «Зенит».

    «Кто станет чемпионом РПЛ в этом сезоне? Тут однозначный ответ – «Зенит». Другого варианта нет. Хотя петербуржцы и резко сбавили, но потенциала команды достаточно, чтобы ликвидировать разрыв, а потом и удержать лидерство.

    В «Краснодар» не верю. У них и так уже успешный сезон, и второе место будет успехом», – сказал Горлукович.

    • После 14 туров «Краснодар» лидирует, набрав 31 очко.
    • «Зенит» находится на второй позиции с 29 очками.
    • 11 ноября команды сыграют между собой в Санкт‑Петербурге.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2023 14:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2761

      Январь 59 8 ноября, 19:59

      Игра в субботу расставит всех по местам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2761

      Январь 59 8 ноября, 19:57

      Какой смысл делать такие громкие заявления? Поствь на чемпиона крупную сумму и мы поверим в твои слова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1606

      k611 8 ноября, 19:38

      Игра в Санкт-Петербурге покажет каковы перспективы Краснодара. Подождём матча.

      0
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      Рейтинг: -75

      Скай 8 ноября, 14:58

      ванга млять. Отсо сет бЗдИнит в этот раз и прикормленный адмресурс с дюковым не поможет.

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      Рейтинг: +17248

      Алексей З > Скай 8 ноября, 18:49

      А если он окажется прав , ты ртом всех удовлетворишь ?
      Вы же все герои и за базар отвечаете.

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      Рейтинг: +12

      anton-ivanov-google > Скай 8 ноября, 19:44

      Это ваш краснобездар примет в себя и прикормленый админресурс с Арутюнянами и прочими нянами в РФС не поможет ...причём тут Дюков?...впрочем вам прикормышам втбни и продавщиц магнитовским это никак не поможет...Зенит победит....и никакие антиадминресурсы не помогут ничего сделать против зенита...

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