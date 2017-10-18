Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович призвал воздержаться от восторженных эпитетов в адрес вратаря команды Александра Селихова. По мнению ветерана, пока рано делать далеко идущие выводы о перспективности голкипера.

«Селихов – наследник Дасаева? А не рановато проводить такие параллели? Сейчас Селихов – это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч с «Севильей», совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было «наследников» Дасаева в «Спартаке»? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы», – сказал Горлукович.

В текущем сезоне Селихов провел в чемпионате России шесть матчей, в которых пропустил семь мячей.