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  • Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»

Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»

18 октября 2017, 18:36
7

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович призвал воздержаться от восторженных эпитетов в адрес вратаря команды Александра Селихова. По мнению ветерана, пока рано делать далеко идущие выводы о перспективности голкипера.

«Селихов – наследник Дасаева? А не рановато проводить такие параллели? Сейчас Селихов – это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч с «Севильей», совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было «наследников» Дасаева в «Спартаке»? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы», – сказал Горлукович.

В текущем сезоне Селихов провел в чемпионате России шесть матчей, в которых пропустил семь мячей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Горлукович Сергей Дасаев Ринат
Комментарии (7)
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Obojaemiy
1508342548
еще один обиженный нарисовался
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paracetamol
1508343387
Селихов с Джикией и вытащили свиней. Привет треннингу Амкара. И никакой не наследник дырки Дасаева. Его футболистом Зенит выучил. Спросили бы его ,хочет или нет он быть наследником дасайки, он бы сплюнул через левое плечо 3 раза и добавил бы чего на русском сленге.
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subbotaspartak
1508344174
Пять процентов мозгов осталось, Рассосалось.
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SPARTAK 85
1508346615
Да, просто порадоваться не все могут видимо. А Селихов хорош.
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yorgenbarenz
1508401141
Горлукович перестарался. Уж не 5%,побольше.))Селихов уже доказал,что он вполне вратарь для сборной и в любой команде мира может стоять.Да-да,он очень надёжен и пришла уверенность от успешной игры.
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