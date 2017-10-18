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    Горлукович: «Селихов представляет из себя где-то пять процентов от Дасаева»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович призвал воздержаться от восторженных эпитетов в адрес вратаря команды Александра Селихова. По мнению ветерана, пока рано делать далеко идущие выводы о перспективности голкипера.

    «Селихов – наследник Дасаева? А не рановато проводить такие параллели? Сейчас Селихов – это где-то пять процентов от Дасаева. Конечно, он провел очень классный матч с «Севильей», совершил несколько сэйвов, но давайте воздержимся от таких эпитетов. Знаете, сколько было «наследников» Дасаева в «Спартаке»? И где они? А в клубе сейчас, на секундочку, работают не они, а как раз Ринат. Вот и делайте выводы», – сказал Горлукович.

    В текущем сезоне Селихов провел в чемпионате России шесть матчей, в которых пропустил семь мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2017 18:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 19 октября 2017, 11:19

      Горлукович перестарался. Уж не 5%,побольше.))Селихов уже доказал,что он вполне вратарь для сборной и в любой команде мира может стоять.Да-да,он очень надёжен и пришла уверенность от успешной игры.

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > yorgenbarenz 19 октября 2017, 15:51

      Вопрос % условен. Хотя если ориентироваться на "Золотую Бутсу", то и 5% много. От души желаю Селихову стать легендой

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 октября 2017, 20:10

      Да, просто порадоваться не все могут видимо. А Селихов хорош.

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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 19:29

      Пять процентов мозгов осталось,
      Рассосалось.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Селихов с Джикией и вытащили свиней. Привет треннингу Амкара. И никакой не наследник дырки Дасаева. Его футболистом Зенит выучил. Спросили бы его ,хочет или нет он быть наследником дасайки, он бы сплюнул через левое плечо 3 раза и добавил бы чего на русском сленге.

      -15
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > paracetamol 18 октября 2017, 19:33

      Что ты, гавно малолетнее можешь знать о Дасаеве или Горлуковиче, чтобы тут вонять？

      8
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 октября 2017, 19:02

      еще один обиженный нарисовался

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