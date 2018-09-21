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    Горлукович: «Глушаков двигается по полю медленнее ветеранов, которые спешат, чтобы поскорее после игры пивка попить»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что в своем нынешнем состоянии полузащитник красно-белых Денис Глушаков мало чем может помочь команде. По его словам, даже ветераны передвигаются по полю быстрее.

    Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основой «Спартака» за то, что поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

    – Отсутствие Глушакова могло сказаться на игре москвичей в Австрии?

    – Да какое там? Ну вы чего? Команда два года выезжает на Глушакове что ли? Да, где-то он помог, что-то забил. Но это же не «Армавир», а «Спартак», у которого огромный бюджет. Нет Глушакова, значит, должен играть другой. Какая разница?

    – А как же харизма Глушакова?

    – Чего? Разве он в этом сезоне что-то показывает? Играет как ветеран.

    – В смысле?

    – Ветераны и то быстрее двигаются, чтобы пивка поскорее попить после игры. Чего о нем сейчас вспоминать?

    – Глушаков, вроде бы, поддержал в социальных сетях актера Дмитрия Назарова, который выступил против Карреры.

    – Ну я не знаю... Если это правда, то заниматься такими вещами в его возрасте – это говорит об отсутствии интеллекта. Карреру на руках носили, когда он сделал команду чемпионом. А теперь итальянец виноват в том, что Глушаков не попадает в основу? Бред какой-то.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.09.2018 16:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 сентября 2018, 22:20

      Горлукович прав, просто все глаза намылили чемпионством с каррерой и Глушаковым и собираются еше 16 лет ждать вместе с ними же в составе.

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 сентября 2018, 20:11

      Вспоминаю этого дебила безбашенного Горлуковича, который сейчас дает какие -то комментарии... Ты сам то как играл, Звезда? Считаю, что Глушаков еще себя покажет ( в хорошем понимании этого слова)....

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > qwera 1969 21 сентября 2018, 20:26

      Нормально играл и атмосферу в команде такую держал, что никто пикнуть не мог, боялись.

      4
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      ...
      Рейтинг: +882

      kliker > qwera 1969 22 сентября 2018, 02:13

      Когда все звёзды разъехались по разным странам, остался Горлукович и вперёд детский сад тащил и лидером был Горлукович.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 20:09

      Правильно говорит Сергей, Глушаков явно сдал и не вызов в сборную о чем то говорит.

      8
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      Рейтинг: +8

      Beyjgfw 21 сентября 2018, 19:32

      http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней. http://tansben.ru

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2018, 18:05

      может уже хватит всем про Спартак и так уже зарыли по горло .

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 сентября 2018, 17:09

      Дело говорит Горлукович.
      Понтов у Глушака вагон и малая тележка, а вот КПД ни какое.

      11
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 21 сентября 2018, 17:05

      Глушаков не играет, он гарцует по поле и в том месте куда мяч не попадает)) Смело можно ставить любую ставку у букмекеров что Глушаков всегда будет здоров и травмы обойдут его стороной))

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 сентября 2018, 16:54

      Абсолютно согласен с Горлуковичем,, только вот на игре в Вене я думаю отразилось не отсутствие Дениса на поле , а присутствие его в команде , его же пока только отстранили от игр , а не убрали из команды , думаю в этой ситуации нужно время, чтобы команда пережила эту ситуацию , ведь не "каждый же день" в команде отстраняют капитана от игр. Другое дело что после последних событий в Спартаке почти не кому играть , по суть за один месяц Спартак потерял Промеса, Жиго ( на пол года) , а сейчас Глушакова и Ещенко . Андрей я думаю может ещё вернутся в основу , но для этого опять же нужно время , вот и получается что у Спартака в Вене на усиление игры выходит 18 летний Игнатов и если например ЦСКА уже нашёл игру после омоложения , то Спартаку это только предстоит. Я не помню когда последний раз шансы Спартака в игре с ЦСКА выглядели такими маленькими , надежда только на то что игроки сумеют отрешится от всего того что в последнее время происходит в команде и сыграть на все 100%-120 % , болельщикам в этой ситуации остаётся в это только верить.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > hevbn 28 22 сентября 2018, 00:07

      Ещенко то накой Спартаку??? Крайний защитник, у которого 50% брака - это не уровень клуба претендующего на чемпионство.
      Глушак, Комбаров, Самедов, Ещенко - на выход. Вот тогда Каррера начнёт работать, а не вестись на поводу у покровителей балласта.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2018, 16:31

      высасывают проблемы из пальца

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