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  • Горлукович: «Глушаков двигается по полю медленнее ветеранов, которые спешат, чтобы поскорее после игры пивка попить»

Горлукович: «Глушаков двигается по полю медленнее ветеранов, которые спешат, чтобы поскорее после игры пивка попить»

21 сентября 2018, 16:20
13

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что в своем нынешнем состоянии полузащитник красно-белых Денис Глушаков мало чем может помочь команде. По его словам, даже ветераны передвигаются по полю быстрее.

Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основой «Спартака» за то, что поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

– Отсутствие Глушакова могло сказаться на игре москвичей в Австрии?

– Да какое там? Ну вы чего? Команда два года выезжает на Глушакове что ли? Да, где-то он помог, что-то забил. Но это же не «Армавир», а «Спартак», у которого огромный бюджет. Нет Глушакова, значит, должен играть другой. Какая разница?

– А как же харизма Глушакова?

– Чего? Разве он в этом сезоне что-то показывает? Играет как ветеран.

– В смысле?

– Ветераны и то быстрее двигаются, чтобы пивка поскорее попить после игры. Чего о нем сейчас вспоминать?

– Глушаков, вроде бы, поддержал в социальных сетях актера Дмитрия Назарова, который выступил против Карреры.

– Ну я не знаю... Если это правда, то заниматься такими вещами в его возрасте – это говорит об отсутствии интеллекта. Карреру на руках носили, когда он сделал команду чемпионом. А теперь итальянец виноват в том, что Глушаков не попадает в основу? Бред какой-то.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Горлукович Сергей
Комментарии (13)
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Garrincha58
1537536697
высасывают проблемы из пальца
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hevbn 28
1537538082
Абсолютно согласен с Горлуковичем,, только вот на игре в Вене я думаю отразилось не отсутствие Дениса на поле , а присутствие его в команде , его же пока только отстранили от игр , а не убрали из команды , думаю в этой ситуации нужно время, чтобы команда пережила эту ситуацию , ведь не "каждый же день" в команде отстраняют капитана от игр. Другое дело что после последних событий в Спартаке почти не кому играть , по суть за один месяц Спартак потерял Промеса, Жиго ( на пол года) , а сейчас Глушакова и Ещенко . Андрей я думаю может ещё вернутся в основу , но для этого опять же нужно время , вот и получается что у Спартака в Вене на усиление игры выходит 18 летний Игнатов и если например ЦСКА уже нашёл игру после омоложения , то Спартаку это только предстоит. Я не помню когда последний раз шансы Спартака в игре с ЦСКА выглядели такими маленькими , надежда только на то что игроки сумеют отрешится от всего того что в последнее время происходит в команде и сыграть на все 100%-120 % , болельщикам в этой ситуации остаётся в это только верить.
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Пестрый
1537538744
Глушаков не играет, он гарцует по поле и в том месте куда мяч не попадает)) Смело можно ставить любую ставку у букмекеров что Глушаков всегда будет здоров и травмы обойдут его стороной))
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Мары
1537538941
Дело говорит Горлукович. Понтов у Глушака вагон и малая тележка, а вот КПД ни какое.
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Полная Канистра
1537542306
может уже хватит всем про Спартак и так уже зарыли по горло .
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Beyjgfw
1537547520
http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, брал подпиской на 20 дней. http://tansben.ru
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zigbert
1537549747
Правильно говорит Сергей, Глушаков явно сдал и не вызов в сборную о чем то говорит.
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qwera 1969
1537549908
Вспоминаю этого дебила безбашенного Горлуковича, который сейчас дает какие -то комментарии... Ты сам то как играл, Звезда? Считаю, что Глушаков еще себя покажет ( в хорошем понимании этого слова)....
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RedWhiteFans2
1537557612
Горлукович прав, просто все глаза намылили чемпионством с каррерой и Глушаковым и собираются еше 16 лет ждать вместе с ними же в составе.
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