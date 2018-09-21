Горлукович: «Глушаков двигается по полю медленнее ветеранов, которые спешат, чтобы поскорее после игры пивка попить»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович заявил, что в своем нынешнем состоянии полузащитник красно-белых Денис Глушаков мало чем может помочь команде. По его словам, даже ветераны передвигаются по полю быстрее.

Ранее Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранены от тренировок с основой «Спартака» за то, что поставили лайки под публикацией актера Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры.

– Отсутствие Глушакова могло сказаться на игре москвичей в Австрии?

– Да какое там? Ну вы чего? Команда два года выезжает на Глушакове что ли? Да, где-то он помог, что-то забил. Но это же не «Армавир», а «Спартак», у которого огромный бюджет. Нет Глушакова, значит, должен играть другой. Какая разница?

– А как же харизма Глушакова?

– Чего? Разве он в этом сезоне что-то показывает? Играет как ветеран.

– В смысле?

– Ветераны и то быстрее двигаются, чтобы пивка поскорее попить после игры. Чего о нем сейчас вспоминать?

– Глушаков, вроде бы, поддержал в социальных сетях актера Дмитрия Назарова, который выступил против Карреры.

– Ну я не знаю... Если это правда, то заниматься такими вещами в его возрасте – это говорит об отсутствии интеллекта. Карреру на руках носили, когда он сделал команду чемпионом. А теперь итальянец виноват в том, что Глушаков не попадает в основу? Бред какой-то.