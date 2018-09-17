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  • Назаров раскритиковал Карреру: «Сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность»

Назаров раскритиковал Карреру: «Сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность»

17 сентября 2018, 18:43
77

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения в матче с «Ахматом» (1:2). На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера.

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность.

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает».

text

Публикация от text (@dmitry_nazarov_official)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (77)
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Project Бабангида
1537199363
ваш МХАТ в сто раз позорней!
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Diman67
1537199412
таракан совсем нюх потерял. как взяли чемпионство так каррера наше всё. а как неудача так каррера не наше счастье. неблагодарный ты усач. при каррере за спартак хоть не так стыдно, как раньше. мужик душой за спартак, пусть не всё всегда у него получается. на вскидку и не вспомнишь при ком спартак был сильнее, если не учитывать 90е и романцева, где финансировался только спартак и конкурентов как таковых не было
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Рубик Докоян
1537200776
Неблагодарность человеческая не имеет границ. Пусть Дима -кулинар на кухне вирши строчит, а не руками что-то... (и далее в рифму )
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Театрал
1537201040
Вот дурак- то! И актёр хреновый, и человек- дерьмо.
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САДЫЧОК
1537201272
это не болельщик Спартака!-а хмырь подзаборный!
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_Marqella_
1537202468
Он бухой что ли??? ну проиграли одну игру и что??? чего паниковать то...играйте, чемпионат длинный..))
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Т34
1537203215
Не знаю, что должно случиться, Чтоб клюв закрыла эта птица. Скрипишь, как старый ржавый флюгер, Кому нужны твои потуги? Сидеть на кухне твой удел С закрытым ртом, чтоб не ......
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Dmitriy 71
1537203685
эй ублюдки конявые и бомжовые а не шли бы вы на их.. и обсуждали всяких убогих грушевских и боярских. что здесь забыли упыри?
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karmunov
1537204122
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/blogdk
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cska-62
1537206882
Так и хочется вернуться в небытие, из которого "Спартак" и вытащил Каррера... Странно, что кроме умных болельщиков красно-белых это понимают болельщики соперников. Но горлопанов, ничего не понимающих в футболе, всё равно масса! Кстати, Промес пусть и играл с перепадами в последнее время, но был всё же "чёрной жемчужиной" всей РПЛ. И палочкой-выручалочкой "Спартака". И его уход не мог не сказаться на результатах. Как и уход из ЦСКА Головина.
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