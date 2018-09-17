Назаров раскритиковал Карреру: «Сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения в матче с «Ахматом» (1:2). На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера.

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость.

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность.

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода стекает.

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает».