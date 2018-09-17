Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Назаров раскритиковал Карреру: «Сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения в матче с «Ахматом» (1:2). На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.

    «Ну что еще должно случиться,

    Какие нам нужны примеры,

    Чтобы понять, что гусь – не птица,

    А наше счастье – не Каррера.

    С ним нет полета и простора,

    Одна украденная радость.

    И сколько нужно нам позора,

    Чтоб исчерпалась благодарность.

    Мы можем и терпеть, и злиться,

    Все с гуся, как вода стекает.

    И нет яиц от этой птицы,

    И съесть нельзя, и не летает».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2018 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии76
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 18 сентября 2018, 17:09

      От лица всех противников КБ огромное спасибо Димону за разброд в Тарасовке. Особенно перед первым матчем в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 сентября 2018, 13:35

      Болельщики должны поддерживать команду в трудную минуту, а не выплескивать негативные эмоции на публику, что к добру никогда не приводило.
      Дима, тебе не 15 лет, пора повзрослеть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 18 сентября 2018, 12:43

      Каков актер, таков и стих...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 18 сентября 2018, 09:19

      Спартак всегда много пропускал, а сейчас всего 3 мяча в 7 играх. Это плюс. Забил 6 мячей со стандартов это тоже плюс- хорошая реализация стандартных положений. А вот то, что не забивает с игры это жирный минус. Но состав исполнителей такой, что даже скамейка по именам сильнее основы Ахмата. А вот почему выходящие на поле не показывают свой класс? Похоже Каррера действительно больше мотиватор. На первоначальном этапе его работы это сработало, а дальше перестало. Плюс еще пятая колонна мешает. Игроков оставили в команде, но они по прежнему вредят, выход на замену только ослабил и так невыдающуюся игру.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > m40 18 сентября 2018, 09:27

      Ну реально же команда проиграл всего один матч из семи, а раздувают ситуацию как будто Спартак на дне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > m40 18 сентября 2018, 13:16

      Тут больше накопительный эффект сработал.
      1-Слабая игра в конце прошлого сезона. В итоге лишись прямого попадания в ЛЧ.
      2-Обсер в квалификации. В итоге не попадание в групповой этапп ЛЧ.
      3-Непонятки с Ханни.
      4-и тут ещё проигрыш Ахмату на своём поле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3136

      m40 > АртурZaСМ 18 сентября 2018, 14:18

      Да, наверное ты прав- вялая игра на финише прошлого сезона, вылет из ЛЧ и отсутствие голов сейчас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 17 сентября 2018, 22:53

      Помнится, Каррера купил Адриано и Смедова, что бы те помогли Спартаку стать чемпионом. И ведь стал Спартак чемпионом.
      Какие трансферы были под ЛЧ прошлого сезона???
      Спартак всегда был атакующим, а что мы видим - продажа Промеса в тот момент, когда уже и заменить-то его некем.
      Почему проиграли Ахмату? А потому, что забивать некому. Забито 6 мячей и все со стандарта. Это говорит о том, что "играют" домашние заготовки. А это заслуга тренера. Но по игре - нет атаки. Абсолютно.
      Зе - либо неудачник, либо просто не подходит для игры в Спартаке. Так же, как и Попов абсолютно не подходит Спартаку. У Адриано возраст не для нападающего, да и срывается часто.
      Посмотрите - нет игры один в один. Только Зобнин показывает свой дриблинг, но это не его работа. А где нападающий, который бы смог играть один в один??? Где мощнейшая линия нападения???
      Можно пропускать, это не позор. А вот не забивать....................
      Короче говоря - зачем гнать на Карреру, если он даёт игрокам шансы, а те просто обсираются на поле.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Владислав Vlad 18 сентября 2018, 13:36

      Согласен на все 100%.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20834

      derrik2000 17 сентября 2018, 22:15

      Здесь, смотрю, многие поливают дерьмом Назарова...
      А откройте-ка его страничку на инстаграм?
      Вот, что он там пишет в ответ на такое же отношение "фантиков" к нему:
      "Спасибо, но я вовсе не паникую. Мои слова не плод последней игры, а выстраданная боль за последний год".

      И ещё одно:
      "Вообще, на Ваше хамство и отвечать не стоит, но рискну: кого я там предал, кого продал? Спартак?! Да Вы с ума сошли! Каррера и Спартак - это две большие разницы! Я сорок лет со Спартаком, а не с... Игры я смотрю, много и вижу, что играют команды, ненавистные мне, но играют, а мы нет. Нет, блин, ИГРЫ!!! Бодание одно бесцельное. Абонементы мои не нравятся? Да я ходил до поры до времени, как все, получил от милиции по голове дубинкой перед Спартак: Нант и перестал, заступился за такого, как Вы. Попробуйте с моим лицом сходить на стадион! Я в Платине делаю от 50 до 100 фото, а на трибуне Б и Д? У меня ещё есть 100% скидки в некоторые рестораны, инвалидные привилегии, в театры хожу бесплатно. А, чтобы команде и клубу было легче, надо Гуся с почестями проводить".


      Это я специально для "фантиков" скопировал, чтобы понимали, что для Назарова Спартак не как для вас, а серьёзная болельщицкая привязанность.
      Хотя слова "фантики" и "понимание" - два абсолютно несовместимые понятия.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      G R A N D 17 сентября 2018, 20:55

      А раньше пел другие серенады,как малолетний глор в самом деле...Если будет результат,то опять хвалебную оду сочинит...Правильно сказали,"переобулся на ходу"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2018, 20:54

      Так и хочется вернуться в небытие, из которого "Спартак" и вытащил Каррера... Странно, что кроме умных болельщиков красно-белых это понимают болельщики соперников. Но горлопанов, ничего не понимающих в футболе, всё равно масса! Кстати, Промес пусть и играл с перепадами в последнее время, но был всё же "чёрной жемчужиной" всей РПЛ. И палочкой-выручалочкой "Спартака". И его уход не мог не сказаться на результатах. Как и уход из ЦСКА Головина.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 сентября 2018, 20:54

      Вовремя "переобуться" - это в стиле актеров. То "славься" - то "позор". А наше счастье - не Каррера, наше счастье - Спартак! Видимо сериалы закончились, а попиариться хочется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      Челнинец 17 сентября 2018, 20:51

      Менять всех пенсионеров, Попов, Глушаков, Ещенко, Комбаров, Адриано всех в топку, дорогу молодым, вон как молодежь пашет Рассказов Ломовицкий и дт, Джикия и Зобнин должны взять лидерство!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > Челнинец 17 сентября 2018, 22:48

      Да 100% я такого же мнения

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11