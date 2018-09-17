Назаров раскритиковал Карреру: «Сколько нужно нам позора, чтоб исчерпалась благодарность»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров раскритиковал главного тренера красно-белых Массимо Карреру после поражения в матче с «Ахматом» (1:2). На данный момент московская команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на пять очков.
«Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь – не птица,
А наше счастье – не Каррера.
С ним нет полета и простора,
Одна украденная радость.
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность.
Мы можем и терпеть, и злиться,
Все с гуся, как вода стекает.
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает».
Источник: Instagram